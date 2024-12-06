Перемоги та поразки NAVI

Natus Vincere провела першу гру на Elimination Stage 5 грудня, зустрівшись із Team Liquid. Українці виграли цей двобій на карті Nuke із результатом 13:10. На жаль, після цього вони програли команді MIBR на карті Inferno з результатом 11:13, пише 24 Канал.

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Сьогодні, 6 грудня, Natus Vincere грали з росіянами з команди Team Spirit. На жаль, українці програли з величезним відривом 2:13. Шанувальники, глядачі та журналісти були шоковані цим, адже вони встигли достроково назвати NAVI переможцями, з огляду на те, що вони весь цей рік домінують у рейтингу команд.

Тепер NAVI опинилися за крок до вибуття з турніру. Команді потрібні дві перемоги поспіль, щоб потрапити в плей-оф. Наступна гра Natus Vincere повинна відбутися проти GamerLegion.

Нагадаємо, ще одна українська команда, Passion UA, до Elimination Stage, на жаль, не пройшла. Спочатку вона програла GamerLegion з рахунком 2:1, але мала ще один шанс із Wildcard. Проте і цього разу команді не вдалося перемогти – вона завершила з рахунком 1:2.

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