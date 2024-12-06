Победы и поражения NAVI

Natus Vincere провела первую игру на Elimination Stage 5 декабря, встретившись с Team Liquid. Украинцы выиграли этот поединок на карте Nuke с результатом 13:10. К сожалению, после этого они проиграли команде MIBR на карте Inferno с результатом 11:13, пишет 24 Канал.

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Сегодня, 6 декабря, Natus Vincere играли с россиянами из команды Team Spirit. К сожалению, украинцы проиграли с огромным отрывом 2:13. Поклонники, зрители и журналисты были шокированы этим, ведь они успели досрочно назвать NAVI победителями, учитывая то, что они весь этот год доминируют в рейтинге команд.

Теперь NAVI оказались в шаге от выбытия из турнира. Команде нужны две победы подряд, чтобы попасть в плей-офф. Следующая игра Natus Vincere должна состояться против GamerLegion.

Напомним, еще одна украинская команда, Passion UA, в Elimination Stage, к сожалению, не прошла. Сначала она проиграла GamerLegion со счетом 2:1, но имела еще один шанс с Wildcard. Однако и на этот раз команде не удалось победить – она завершила со счетом 1:2.

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