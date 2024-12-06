NAVI опинилися за крок до вильоту з Perfect World Shanghai Major 2024

Natus Vincere знаходяться на відстані однієї поразки від вильоту на Perfect World Shanghai Major після поразки від Spirit. Це не перший програш української команди, яка вже почала грати на Elimination Stage. Ось головні деталі.

Перемоги та поразки NAVI

Natus Vincere провела першу гру на Elimination Stage 5 грудня, зустрівшись із Team Liquid. Українці виграли цей двобій на карті Nuke із результатом 13:10. На жаль, після цього вони програли команді MIBR на карті Inferno з результатом 11:13, пише 24 Канал.

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Сьогодні, 6 грудня, Natus Vincere грали з росіянами з команди Team Spirit. На жаль, українці програли з величезним відривом 2:13. Шанувальники, глядачі та журналісти були шоковані цим, адже вони встигли достроково назвати NAVI переможцями, з огляду на те, що вони весь цей рік домінують у рейтингу команд.

Тепер NAVI опинилися за крок до вибуття з турніру. Команді потрібні дві перемоги поспіль, щоб потрапити в плей-оф. Наступна гра Natus Vincere повинна відбутися проти GamerLegion.

Нагадаємо, ще одна українська команда, Passion UA, до Elimination Stage, на жаль, не пройшла. Спочатку вона програла GamerLegion з рахунком 2:1, але мала ще один шанс із Wildcard. Проте і цього разу команді не вдалося перемогти – вона завершила з рахунком 1:2.