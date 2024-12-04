Суперники NAVI

Для початку нагадаємо, що Natus Vincere забезпечили собі місце на турнірі, обігравши Fnatic, SINNERS і SAW. Згодом змагання між іншими командами показали, що українці проходять відразу в пізній етап разом із G2 Esports, Team Vitality, Team Spirit, MOUZ, FaZe Clan, HEROIC, 3DMAX. Вони боротимуться за головний приз у 500 000 доларів, а загальний призовий фонд складає 1 250 000 доларів США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Уже завтра, 5 грудня, розпочинається Elimination Stage. Цей етап триватиме до 8 грудня, а вже з 12 по 15 грудня пройде плей-оф.

У перший день G2 зустрінеться з MongolZ. Одночасно з ними NAVI гратиме проти Liquid. Через годину Vitality зустрінеться з GL, а Spirit виступить проти FURIA. Нарешті останніми свої матчі відіграють MOUZ і paiN. Команди, які програють, покинуть турнір.

Зазначимо, що інша українська команда, Passion UA, до Elimination Stage, на жаль, не пройшла. Спочатку вона програла GamerLegion з рахунком 2:1, але мала ще один шанс із Wildcard. Проте і цього разу команді не вдалося перемогти – вона завершила з рахунком 1:2.

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