Соперники NAVI

Для начала напомним, что Natus Vincere обеспечили себе место на турнире, обыграв Fnatic, SINNERS и SAW. Впоследствии соревнования между другими командами показали, что украинцы проходят сразу в поздний этап вместе с G2 Esports, Team Vitality, Team Spirit, MOUZ, FaZe Clan, HEROIC, 3DMAX. Они будут бороться за главный приз в 500 000 долларов, а общий призовой фонд составляет 1 250 000 долларов США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Уже завтра, 5 декабря, начинается Elimination Stage. Этот этап продлится до 8 декабря, а уже с 12 по 15 декабря пройдет плей-офф.

В первый день G2 встретится с MongolZ. Одновременно с ними NAVI будет играть против Liquid. Через час Vitality встретится с GL, а Spirit выступит против FURIA. Наконец последними свои матчи отыграют MOUZ и paiN. Команды, которые проиграют, покинут турнир.

Отметим, что другая украинская команда, Passion UA, в Elimination Stage, к сожалению, не прошла. Сначала она проиграла GamerLegion со счетом 2:1, но имела еще один шанс с Wildcard. Однако и на этот раз команде не удалось победить – она завершила со счетом 1:2.

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