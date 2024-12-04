NAVI дізналися свого першого суперника на Perfect World Shanghai Major 2024

Українська команда Natus Vincere оминула Opening Stage на турнірі Perfect World Shanghai Major 2024, відразу потрапивши до фінального етапу Elimination Stage завдяки своїм перемогам на відборі. Разом із нею там опинилися кілька інших команд. Тепер стало відомо, з ким NAVI зіграє свій перший матч.

Суперники NAVI

Для початку нагадаємо, що Natus Vincere забезпечили собі місце на турнірі, обігравши Fnatic, SINNERS і SAW. Згодом змагання між іншими командами показали, що українці проходять відразу в пізній етап разом із G2 Esports, Team Vitality, Team Spirit, MOUZ, FaZe Clan, HEROIC, 3DMAX. Вони боротимуться за головний приз у 500 000 доларів, а загальний призовий фонд складає 1 250 000 доларів США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Уже завтра, 5 грудня, розпочинається Elimination Stage. Цей етап триватиме до 8 грудня, а вже з 12 по 15 грудня пройде плей-оф.

У перший день G2 зустрінеться з MongolZ. Одночасно з ними NAVI гратиме проти Liquid. Через годину Vitality зустрінеться з GL, а Spirit виступить проти FURIA. Нарешті останніми свої матчі відіграють MOUZ і paiN. Команди, які програють, покинуть турнір.

Зазначимо, що інша українська команда, Passion UA, до Elimination Stage, на жаль, не пройшла. Спочатку вона програла GamerLegion з рахунком 2:1, але мала ще один шанс із Wildcard. Проте і цього разу команді не вдалося перемогти – вона завершила з рахунком 1:2.