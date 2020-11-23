NAVI знову програли в фіналі: бурхлива реакція мережі у мемах та жартах
NAVI програли команді Vitality у фінальному матчі IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Це вже не вперше, коли "народжені перемагати" поступаються в подібному стилі. Найяскравіші реакції мережі на результат – у матеріалі.
NAVI пройшли тернистий шлях до фіналу та не змогли перемогти французький колектив Vitality. Про реакцію мережі на цю подію розповість Games24.
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Одразу після матчу головна зірка "народжених перемагати" – Олександр "S1mple" Костилєв у своєму акаунті Twitter написав:
Ще одна поразка з рахунком 2:3, GGWP, Team Vitality, вітаю! Складно прийняти, що ми програли в ще одному фіналі. Поки ми не заслуговуємо перемогти в ньому. Спасибі всім за підтримку.
Тренер колективу – Андрій "Blade" Городенський висловив схожу думку:
Ще одна важка поразка після рахунку 2: 0. Небезпечна тенденція. Давайте не будемо до цього звикати. У NAVI ти не можеш бути задоволений другим місцем. Дуже розчарований тим, що ми не змогли провести гідний бій на останніх картах. Добре зіграно, Team Vitality.
І, схоже на те, що мережа також була не в захваті від подібного перформансу команди.
Зображення з Instagram
Офіційна сторінка NAVI у Twitter лаконічно і з гумором відреагувала на результат.
"Я мертвий всередині"
Та і загалом, схоже "народженим перемагати" не чужа іронія, про що свідчить недавній пост в фейсбук.
Та і в цьому представники французького колективу не відставали від Natus Vincere. Коли S1mple показував нестримну гру на мапі Dust2, на сторінці Team Vitality з'явилось цілком резонне прохання:
Ей, Valve, ви можете понерфити S1mple?
Проте з плином матчу ситуація змінилась і "нерф" знадобився б вже іншому гравцеві. Феноменальна гра Матьє "ZywOo" Ербе не залишила байдужим нікого та певним чином стала запорукою перемоги Team Vitality.
"Що це в біса було? ZywOo – Бог цієї гри."
"ТЕРМІНОВО: Знайдено докази існування іншопланетян."
Зрозуміло, що меми також не змусили на себе довго чекати.
Зображення з Instagram
Слід додати, що це не вперше, коли NAVI програють фінал подібним чином і це теж знайшло відображення в мемах.
Зображення з Twitter
Навіть, зазвичай стриманий V1lat у післяматчевій аналітиці досить емоційно прокоментував матч, висловивши почуття всіх фанатів української команди всього однією фразою.
Ну це пи***ць, хлопці, ну чесно.
Запис післяматчевої аналітики
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