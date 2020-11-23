NAVI програли команді Vitality у фінальному матчі IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Це вже не вперше, коли "народжені перемагати" поступаються в подібному стилі. Найяскравіші реакції мережі на результат – у матеріалі.

NAVI пройшли тернистий шлях до фіналу та не змогли перемогти французький колектив Vitality. Про реакцію мережі на цю подію розповість Games24.

Детальніше про фінал Natus Vincere програли у фіналі турніру з CS:GO: неймовірний камбек від французів

Одразу після матчу головна зірка "народжених перемагати" – Олександр "S1mple" Костилєв у своєму акаунті Twitter написав:

Ще одна поразка з рахунком 2:3, GGWP, Team Vitality, вітаю! Складно прийняти, що ми програли в ще одному фіналі. Поки ми не заслуговуємо перемогти в ньому. Спасибі всім за підтримку.

Another 2-3 lose, ggwp @TeamVitality Congratz!

Its hard to accept that we have lost another final, we don't deserve to win it yet, thanks everyone for support! #navination — Sasha (@s1mpleO) November 22, 2020

Тренер колективу – Андрій "Blade" Городенський висловив схожу думку:

Ще одна важка поразка після рахунку 2: 0. Небезпечна тенденція. Давайте не будемо до цього звикати. У NAVI ти не можеш бути задоволений другим місцем. Дуже розчарований тим, що ми не змогли провести гідний бій на останніх картах. Добре зіграно, Team Vitality.

Another tough loss after 2-0. Dangerous tendecy. Let's not get used to it! In NaVi you can't be satisfied with the runner-up spot!

Btw you only win 1v3 if your opponent allows you. Really disappointed that we couldn't produce a decent fight on last maps.

WP @TeamVitality — B1ad3 (@Navi_B1ad3) November 22, 2020

І, схоже на те, що мережа також була не в захваті від подібного перформансу команди.

Зображення з Instagram

Офіційна сторінка NAVI у Twitter лаконічно і з гумором відреагувала на результат.

"Я мертвий всередині"

Та і загалом, схоже "народженим перемагати" не чужа іронія, про що свідчить недавній пост в фейсбук.

Та і в цьому представники французького колективу не відставали від Natus Vincere. Коли S1mple показував нестримну гру на мапі Dust2, на сторінці Team Vitality з'явилось цілком резонне прохання:

Ей, Valve, ви можете понерфити S1mple?

Проте з плином матчу ситуація змінилась і "нерф" знадобився б вже іншому гравцеві. Феноменальна гра Матьє "ZywOo" Ербе не залишила байдужим нікого та певним чином стала запорукою перемоги Team Vitality.

"Що це в біса було? ZywOo – Бог цієї гри."

BREAKING: Proofs of extraterrestrial life have been found. pic.twitter.com/CrkqdibxYs — Team Vitality (@TeamVitality) November 22, 2020

"ТЕРМІНОВО: Знайдено докази існування іншопланетян."

Зрозуміло, що меми також не змусили на себе довго чекати.

Navi fans before Zywoo 1v5 : after : pic.twitter.com/I5JDOm75I3 — Nico (@SupeRouux) November 22, 2020

Зображення з Instagram

Слід додати, що це не вперше, коли NAVI програють фінал подібним чином і це теж знайшло відображення в мемах.

Зображення з Twitter

Навіть, зазвичай стриманий V1lat у післяматчевій аналітиці досить емоційно прокоментував матч, висловивши почуття всіх фанатів української команди всього однією фразою.

Ну це пи***ць, хлопці, ну чесно.

Запис післяматчевої аналітики