NAVI проиграли команде Vitality в финальном матче IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Это уже не первый раз, когда "рожденные побеждать" уступают в подобном стиле. Самые яркие реакции пользователей сети на результат – в материале.

NAVI прошли тернистый путь к финалу и не смогли победить французский коллектив Vitality. О реакции пользователей сети на это событие расскажет Games24.

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Сразу после матча главная звезда "рожденных побеждать" – Александр "S1mple" Костылев в своем аккаунте Twitter написал:

Еще одно поражение со счетом 2:3, GGWP, Team Vitality, поздравляю! Сложно принять, что мы проиграли в еще одном финале. Пока мы не заслуживаем победить в нем. Спасибо всем за поддержку.

Another 2-3 lose, ggwp @TeamVitality Congratz!

Its hard to accept that we have lost another final, we don't deserve to win it yet, thanks everyone for support! #navination — Sasha (@s1mpleO) November 22, 2020

Тренер коллектива – Андрей "Blade" Городенский выразил схожее мнение:

Еще одна тяжелое поражение после счета 2:0 Опасная тенденция. Давайте не будем к этому привыкать. В NAVI ты не можешь быть доволен вторым местом. Очень разочарован тем, что мы не смогли провести достойный бой на последних картах. Хорошо сыграно, Team Vitality.

Another tough loss after 2-0. Dangerous tendecy. Let's not get used to it! In NaVi you can't be satisfied with the runner-up spot!

Btw you only win 1v3 if your opponent allows you. Really disappointed that we couldn't produce a decent fight on last maps.

WP @TeamVitality — B1ad3 (@Navi_B1ad3) November 22, 2020

И, похоже на то, что сеть также была не в восторге от подобного перформанса команды.

Изображение с Instagram

Официальная страница NAVI в Twitter лаконично и с юмором отреагировала на результат.

"Я мертв внутри"

Но и в этом представители французского коллектива не отставали от Natus Vincere. Когда S1mple показывал безудержную игру на карте Dust2, на странице Team Vitality появилась вполне резонная просьба:

Эй, Valve, вы можете понерфить S1mple?

Однако с течением матча ситуация изменилась и "нерф" понадобился бы уже другому игроку. Феноменальная игра Матье "ZywOo" Эрбе не оставила равнодушным никого и определенным образом стала залогом победы Team Vitality.

"Что это, черт подери было? ZywOo – Бог этой игры."

BREAKING: Proofs of extraterrestrial life have been found. pic.twitter.com/CrkqdibxYs — Team Vitality (@TeamVitality) November 22, 2020

"СРОЧНО: Найдены доказательства существования инопланетян."

Понятно, что мемы также не заставили себя долго ждать.

Navi fans before Zywoo 1v5 : after : pic.twitter.com/I5JDOm75I3 — Nico (@SupeRouux) November 22, 2020

Изображение с Instagram

Следует добавить, что это не первый раз, когда NAVI проигрывают финал подобным образом и это тоже нашло отражение в мемах.

Изображение с Twitter

Даже обычно сдержанный V1lat в послематчевой аналитике прокомментировал матч, выразив чувства всех фанатов украинской команды всего одной фразой.

Ну это пи***ц, парни, ну чесно.

Запись послематчевой аналитики