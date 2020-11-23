NAVI снова проиграли в финале: бурная реакция сети в мемах и шутках
NAVI проиграли команде Vitality в финальном матче IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Это уже не первый раз, когда "рожденные побеждать" уступают в подобном стиле. Самые яркие реакции пользователей сети на результат – в материале.
NAVI прошли тернистый путь к финалу и не смогли победить французский коллектив Vitality. О реакции пользователей сети на это событие расскажет Games24.
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Сразу после матча главная звезда "рожденных побеждать" – Александр "S1mple" Костылев в своем аккаунте Twitter написал:
Еще одно поражение со счетом 2:3, GGWP, Team Vitality, поздравляю! Сложно принять, что мы проиграли в еще одном финале. Пока мы не заслуживаем победить в нем. Спасибо всем за поддержку.
Тренер коллектива – Андрей "Blade" Городенский выразил схожее мнение:
Еще одна тяжелое поражение после счета 2:0 Опасная тенденция. Давайте не будем к этому привыкать. В NAVI ты не можешь быть доволен вторым местом. Очень разочарован тем, что мы не смогли провести достойный бой на последних картах. Хорошо сыграно, Team Vitality.
И, похоже на то, что сеть также была не в восторге от подобного перформанса команды.
Изображение с Instagram
Официальная страница NAVI в Twitter лаконично и с юмором отреагировала на результат.
"Я мертв внутри"
Но и в этом представители французского коллектива не отставали от Natus Vincere. Когда S1mple показывал безудержную игру на карте Dust2, на странице Team Vitality появилась вполне резонная просьба:
Эй, Valve, вы можете понерфить S1mple?
Однако с течением матча ситуация изменилась и "нерф" понадобился бы уже другому игроку. Феноменальная игра Матье "ZywOo" Эрбе не оставила равнодушным никого и определенным образом стала залогом победы Team Vitality.
"Что это, черт подери было? ZywOo – Бог этой игры."
"СРОЧНО: Найдены доказательства существования инопланетян."
Понятно, что мемы также не заставили себя долго ждать.
Изображение с Instagram
Следует добавить, что это не первый раз, когда NAVI проигрывают финал подобным образом и это тоже нашло отражение в мемах.
Изображение с Twitter
Даже обычно сдержанный V1lat в послематчевой аналитике прокомментировал матч, выразив чувства всех фанатов украинской команды всего одной фразой.
Ну это пи***ц, парни, ну чесно.
Запись послематчевой аналитики
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