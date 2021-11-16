Кілька місяців тому ми розповідали про талановитого гравця в Minecraft, який використав черепах для захисту своєї прихованої бази. Загалом спосіб дуже оригінальний, а потрапити на територію його секретної кімнати дійсно непросто.

Детальніше Допомогли черепахи: геймер показав, як можна сховати свою базу в Minecraft – відео

Схожою роботою відзначився й головний герой цієї історії, щоправда, цього разу все обійшлося без тварин. Користувач з нікнеймом Joris0112 створив не одну секретну базу, а одразу дві. Щоправда, лише одна з них створена для того, щоб ховати там свій дорогоцінний лут.

Отже, на відео, яким поділився Joris0112, можна побачити, який вигляд має вхід в першу приховану кімнату. Для входу в неї треба знайти потрібне місце, а також мати з собою червоний факел. Якщо зробити все правильно, то можна потрапити в невелику кімнату з дерев'яними сходами та обсидіановими блоками. Але це фейкова база, де навряд чи можна знайти щось цінне.

Щоправда, саме у прихованому проході до неї й знаходиться вхід до справжньої секретної бази. Річ у тім, що двері фейкової кімнати одночасно є й своєрідним ліфтом, який веде до справжньої. Загалом потрапити на територію цієї секретної кімнати досить просто. Треба лише встати максимально близько до цих дверей, а потім скористатися вищезгаданим методом. Тобто за допомогою лише одних таких дверей можна потрапити одразу у дві приховані кімнати.

Наостанок варто відзначити, що робота Joris0112 дуже сподобалася користувачам платформи Reddit. Оригінальний запис одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших у цьому розділі, а також вже зібрав понад 17 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків. Також варто додати, що ентузіаст виклав на своєму ютуб-каналі відео, де детально розібрав всі етапи будівництва такого таємного входу.

Який вигляд мають таємні бази Joris0112: відео