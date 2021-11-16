Несколько месяцев назад мы рассказывали о талантливом игроке в Minecraft, который использовал черепах для защиты своей скрытой базы. В целом способ очень оригинальный, а попасть на территорию его секретной комнаты действительно непросто.

Подробнее Помогли черепахи: геймер показал, как можно спрятать свою базу в Minecraft – видео

Похожей работой отличился и главный герой этой истории, правда, на этот раз обошлось без животных. Пользователь с никнеймом Joris0112 создал не одну секретную базу, а сразу две. Правда, только одна из них создана для того, чтобы прятать там свой драгоценный лут.

Итак, на видео, которым поделился Joris0112, можно увидеть, как выглядит вход в первую скрытую комнату. Для входа в нее нужно найти конкретное место, а также иметь с собой красный факел. Если сделать все правильно, то можно попасть в небольшую комнату с деревянной лестницей и обсидиановыми блоками. Но это фейковая база, где вряд ли можно найти что-нибудь ценное.

Правда, именно в скрытом проходе к ней и находится вход в настоящую секретную базу. Дело в том, что дверь фейковой комнаты одновременно есть и своеобразным лифтом, ведущим к настоящей. В целом попасть на территорию этой секретной комнаты довольно просто. Надо лишь встать максимально близко к этой двери, а затем воспользоваться вышеупомянутым методом. То есть с помощью только одной такой двери можно попасть сразу в две скрытые комнаты.

Напоследок стоит отметить, что работа Joris0112 очень понравилась пользователям платформы Reddit. Оригинальная запись сразу же попала в топ самых популярных в этом разделе, а также уже собрала более 17 тысяч лайков и немало положительных отзывов. Также стоит добавить, что энтузиаст выложил на своем ютуб-канале видео, где подробно разобрал все этапы строительства подобного тайного входа.

Как выглядят тайные базы Joris0112: видео