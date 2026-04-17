Квартиру з GTA V виставили на продаж у реальності – восьмизначна сума може побити рекорд

Реальна будівля, що стала прототипом відомої Eclipse Towers з GTA Online, була виставлена на продаж за потенційно рекордну суму для Лос-Анджелеса.

Одна з найвідоміших будівель Лос-Сантоса виставлена на продаж. Точніше, мова про її реальну версію.

Будинок з GTA V реально існує в Лос-Анджелесі?

Більшість з гравців GTA Online знають будівлю Eclipse Towers.

Найзапекліші та найзаможніші геймери зазвичай купують там одну з "лакшері" квартир, ціна на які доходить до 1 мільйона 100 тисяч віртуальних доларів.

За ці кошти, герой гравця отримує гараж на 10 авто, місце для 3 байків та одні з кращих видів на Лос-Сантос у грі.

Примітно, що відома будівля була виконана за зразком Sierra Towers, що знаходиться у Західному Голлівуді. Протягом шести десятиліть цей реальний будинок слугував домівкою знаменитостей найвищого класу, як от Сандри Буллок чи Кортні Кокс, інформує Dexerto.

Будинок в реальності / Фото з apartments.com

Тепер пентхаус виставлено на продаж. Чиказькі філантропи Ден Фішель та Сільвія Ніл хочуть за квартиру площею приблизно 710 квадратних метрів 39,5 мільйона доларів.

Якщо їм вдасться знайти покупця за такою ціною, то угода стане рекордним продажем квартири у Лос-Анджелесі, побивши минулорічні 39,2 мільйона доларів, повідомляє WSJ.

Цікаво, що подружжя придбало нерухомість "у плачевному стані" ще у 2021 році за 17,5 мільйона доларів на аукціоні. За п'ять років пара вклала кілька мільйонів доларів у ремонт та тепер хоче "зібрати вершки".

