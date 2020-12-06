Forbes назвав найдорожчі кіберспортивні організації 2020 року – рейтинг
Журнал Forbes оголосив десятку найцінніших кіберспортивних організацій 2020 року. Чи потрапили до них ваші улюбленці? Читайте у матеріалі.
Відомий у всьому світі журнал Forbes опублікував свій топ десяти найцінніших кіберспортивних компаній у світі. Слід зазначити, що цьогорічний рейтинг є цікавим, адже галузь страждає від неможливості проводити заходи в прямому ефірі через пандемію COVID-19. Відсутність великих LAN турнірів, своєю чергою, призвела до меншої кількості продажів товарів, прав на трансляції та зменшення спонсорських гонорарів.
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Хоча більшість кіберспортивних ліг змогли перейти в Інтернет, найбільше постраждали міжнародні турніри. Попри те, що Чемпіонат світу з League og Legends 2020 вдалося провести в Шанхаї, команди, що приїжджали, були змушені проходити обов'язковий двотижневий карантин, а представники В'єтнаму узагалі не змогли взяти участь через обмеження на поїздки. Мейджору з CS: GO та Dota 2 International не пощастило ще більше, і вони були скасовані або перенесені на довгий час.
Спеціалісти Forbes поспілкувались з "кількома десятками кіберспортивних організацій, інвесторами, радниками інвесторів та аналітиками", щоб скласти свій рейтинг, який виглядає наступним чином:
- T1 (Вартість: $150 млн; орієнтовний дохід: $15 млн доларів; дохід від Esports: 60%)
- NRG Esports (Вартість: $155 млн; орієнтовний дохід: $20 млн; дохід від Esports: 25%)
- G2 Esports (Вартість: $175 млн; орієнтовний дохід: $19 млн; дохід від Esports: 80%)
- Enthusiast Gaming (Вартість: $180 млн; орієнтовний дохід: $95 млн; дохід від Esports: 6%)
- Gen.G (Вартість: $185 млн; орієнтовний дохід: $14 млн; дохід від Esports: 75%)
- 100 Thieves (Вартість: $190 млн; орієнтовний дохід: $16 млн; дохід від Esports: 35%)
- FaZe Clan (Вартість: $305 млн; орієнтовний дохід: $40 млн; дохід від Esports: 20%)
- Team Liquid (Вартість: $310 млн; орієнтовний дохід: $28 млн; дохід від Esports: 89%)
- Cloud9 (Вартість: $350 млн; орієнтовний дохід: $30 млн; дохід від Esports: 70%)
- Team SoloMid (Вартість: $410 млн; орієнтовний дохід: $45 млн; дохід від Esports: 50%)
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