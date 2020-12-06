Журнал Forbes объявил десятку самых ценных киберспортивных организаций 2020 года. Попали ли в рейтинг ваши любимцы? Читайте в материале.

Всемирно известный журнал Forbes опубликовал свой рейтинг десяти самых ценных киберспортивных компаний в мире. Следует отметить, что нынешний рейтинг крайне интересен, ведь отрасль страдает от невозможности проводить мероприятия в прямом эфире из-за пандемии COVID-19. Отсутствие крупных LAN турниров, в свою очередь, привело к меньшему количеству продажей товаров, прав на трансляции и уменьшению спонсорских гонораров.

Интересно 7 лет на поиски: геймеры так и не смогли найти интересную пасхалку в культовой видеоигре – фото

Хотя большинство киберспортивных лиг смогли перейти в интернет, больше всего пострадали международные турниры. Несмотря на то, что Чемпионат мира по League og Legends 2020 удалось провести в Шанхае, команды, что приезжали, были вынуждены проходить обязательный двухнедельный карантин, а представители Вьетнама вообще не смогли принять участие из-за ограничений на поездки. Мейджору с CS: GO и Dota 2 International не повезло еще больше, и они были отменены или перенесены на долгое время.

Специалисты Forbes пообщались с "несколькими десятками киберспортивных организаций, инвесторами, советниками инвесторов и аналитиками", чтобы составить свой рейтинг, который выглядит следующим образом:

T1 (Стоимость: $150 млн; ориентировочный доход: $15 млн доларів; доход от Esports: 60%)

NRG Esports (Стоимость: $155 млн; ориентировочный доход: $20 млн; доход от Esports: 25%)

G2 Esports (Стоимость: $175 млн; ориентировочный доход: $19 млн; доход от Esports: 80%)

Enthusiast Gaming (Стоимость: $180 млн; ориентировочный доход: $95 млн; доход от Esports: 6%)

Gen.G (Стоимость: $185 млн; ориентировочный доход: $14 млн; доход от Esports: 75%)

100 Thieves (Стоимость: $190 млн; ориентировочный доход: $16 млн; доход от Esports: 35%)

FaZe Clan (Стоимость: $305 млн; ориентировочный доход: $40 млн; доход от Esports: 20%)

Team Liquid (Стоимость: $310 млн; ориентировочный доход: $28 млн; доход от Esports: 89%)

Cloud9 (Стоимость: $350 млн; ориентировочный доход: $30 млн; доход от Esports: 70%)