Найкращі безкоштовні ігри, які ви можете грати у 2024 році

Вам не обов'язково витрачати багато грошей на нові ігри. Сьогодні, завдяки популярності умовно-безплатних ігор кожен може насолоджуватись проєктами на будь-який смак абсолютно вільно, оплачуючи лише додатковий контент виключно за бажанням. Це можуть бути нові костюми чи скіни зброї, дизайнерські елементи карти чи головного меню. Ось найкращі представники жанру.

Найкращі безплатні ігри

Сьогодні якість таких проєктів як ніколи висока завдяки конкуренції, а кількість зашкалює завдяки популярності й прибутковості моделі Free-to-play. До того ж розробники охопили всі можливі платформи, щоб ви могли насолоджуватись грою і на ПК, і на консолях, і на мобільних платформах.

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Genshin Impact . Коли це була нова гра, багато хто вважав, що це слабенька копія Zelda: Breath of the Wild з вражаючою аніме-графікою і не більше того. Однак виявилось, що все зовсім не так. Світ її багатий і різноманітний. Хоча битви з ворогами складають основну частину гри, багато радості і задоволення приносить кастомізація армії персонажів, накопичення колекції здобичі і подальше їх посилення. Попри те, що в гру вбудована ціла система мікротранзакцій, в більшу частину гри можна грати, не витрачаючи ні копійки.

. Коли це була нова гра, багато хто вважав, що це слабенька копія Zelda: Breath of the Wild з вражаючою аніме-графікою і не більше того. Однак виявилось, що все зовсім не так. Світ її багатий і різноманітний. Хоча битви з ворогами складають основну частину гри, багато радості і задоволення приносить кастомізація армії персонажів, накопичення колекції здобичі і подальше їх посилення. Попри те, що в гру вбудована ціла система мікротранзакцій, в більшу частину гри можна грати, не витрачаючи ні копійки. Dota 2 . Ця гра може здаватися заскладною для новачка, і вам, імовірно, доведеться провести не один десяток годин, що повністю освоїти глибоку ігрову механіку. Однак воно того варте.

. Ця гра може здаватися заскладною для новачка, і вам, імовірно, доведеться провести не один десяток годин, що повністю освоїти глибоку ігрову механіку. Однак воно того варте. Overwatch 2. Мета Overwatch 2 оманливо проста — стояти на об'єкті або поблизу нього і не підпускати іншу команду до нього достатньо довго, щоб перемогти. На практиці все набагато складніше, ніж на словах.

Трейлер Overwatch 2: відео

Rocket League . Ви – машина, а у вас є м'яч. Закиньте м'яч у ворота іншої команди і не дайте йому потрапити у ваші. Все максимально просто. Проте її базовий набір правил робить більше, ніж більшість ігор з горами діалогів та ігровими системами. Кожен матч — це чиста випадковість: група гравців імпровізує, реагуючи один на одного, доки не закінчиться час. Вам доведеться робити розрахунки в реальному часі, прокладати потенційні траєкторії на око, переглядати кути і швидкість, необхідні для того, щоб просто закинути м'яч у сітку, коли ви рухаєтеся.

. Ви – машина, а у вас є м'яч. Закиньте м'яч у ворота іншої команди і не дайте йому потрапити у ваші. Все максимально просто. Проте її базовий набір правил робить більше, ніж більшість ігор з горами діалогів та ігровими системами. Кожен матч — це чиста випадковість: група гравців імпровізує, реагуючи один на одного, доки не закінчиться час. Вам доведеться робити розрахунки в реальному часі, прокладати потенційні траєкторії на око, переглядати кути і швидкість, необхідні для того, щоб просто закинути м'яч у сітку, коли ви рухаєтеся. Fall Guys . Це новий погляд на формат королівської битви. Звичайно, в кінці може залишитися тільки один гравець або загін, але тут немає ніякої зброї. По суті, це платформер у дусі MXC або Takeshi's Castle, в якому лише певна кількість гравців пройде кожен раунд з перешкодами. Це також, можливо, найбезглуздіша і найприємніша багатокористувацька гра. Вам не обов'язково вигравати, щоб добре провести час.

. Це новий погляд на формат королівської битви. Звичайно, в кінці може залишитися тільки один гравець або загін, але тут немає ніякої зброї. По суті, це платформер у дусі MXC або Takeshi's Castle, в якому лише певна кількість гравців пройде кожен раунд з перешкодами. Це також, можливо, найбезглуздіша і найприємніша багатокористувацька гра. Вам не обов'язково вигравати, щоб добре провести час. Apex Legends . Apex – це смертельний поєдинок на 60 гравців, команди яких складаються з трьох осіб. Мета вашої команди — залишитися останньою в Королівському каньйоні, де вам доведеться мародерствувати і боротися за виживання.

. Apex – це смертельний поєдинок на 60 гравців, команди яких складаються з трьох осіб. Мета вашої команди — залишитися останньою в Королівському каньйоні, де вам доведеться мародерствувати і боротися за виживання. Pokemon Go . Основним її елементом є прогулянки на свіжому повітрі в пошуках звірів, що робить цей проєкт унікальним і корисним для здоров'я досвідом.

. Основним її елементом є прогулянки на свіжому повітрі в пошуках звірів, що робить цей проєкт унікальним і корисним для здоров'я досвідом. Fortnite Battle Royale . Fortnite – це не лише гра, а й цілий соціальний простір. Де ще ви побачите Людину-павука, який глузує з Джона Сени "You Can't See Me", поруч з Індіаною Джонсом, який танцює під пісню Dua Lipa або Аріани Гранде?

. Fortnite – це не лише гра, а й цілий соціальний простір. Де ще ви побачите Людину-павука, який глузує з Джона Сени "You Can't See Me", поруч з Індіаною Джонсом, який танцює під пісню Dua Lipa або Аріани Гранде? Call of Duty: Warzone. Протягом багатьох років Fortnite була улюбленою королівською битвою для молодих гравців, поки не з'явилася Call of Duty: Warzone. Інтерес до королівської битви під час пандемії зріс, і ця безкоштовна королівська битва збереглася в численних ітераціях франшизи Call of Duty, з новими картами, ігровими режимами та зброєю, які допомогли збільшити кількість гравців понад 100 мільйонів. В основній грі ви можете грати поодинці або в команді і змагатися з 149 іншими гравцями, бігаючи між різними цікавими точками в пошуках зброї, тактичних предметів і транспортних засобів.

Трейлер Call of Duty: Warzone: відео