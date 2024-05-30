Лучшие бесплатные игры, в которые вы можете играть в 2024 году

Вам необязательно тратить много денег на новые игры. Сегодня, благодаря популярности условно-бесплатных игр каждый может наслаждаться проектами на любой вкус совершенно свободно, оплачивая только дополнительный контент исключительно по желанию. Это могут быть новые костюмы или скины оружия, дизайнерские элементы карты или главного меню. Вот лучшие представители жанра.

Самые лучшие бесплатные игры

Сегодня качество таких проектов как никогда высокое благодаря конкуренции, а количество зашкаливает благодаря популярности и прибыльности модели Free-to-play. К тому же разработчики охватили все возможные платформы, чтобы вы могли наслаждаться игрой и на ПК, и на консолях, и на мобильных платформах.

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Genshin Impact . Когда это была новая игра, многие считали, что это слабенькая копия Zelda: Breath of the Wild с впечатляющей аниме-графикой и не более того. Однако оказалось, что все совсем не так. Мир ее богат и разнообразен. Хотя сражения с врагами составляют основную часть игры, много радости и удовольствия приносит кастомизация армии персонажей, накопление коллекции добычи и дальнейшее их усиление. Несмотря на то, что в игру встроена целая система микротранзакций, в большую часть игры можно играть, не тратя ни копейки.

. Когда это была новая игра, многие считали, что это слабенькая копия Zelda: Breath of the Wild с впечатляющей аниме-графикой и не более того. Однако оказалось, что все совсем не так. Мир ее богат и разнообразен. Хотя сражения с врагами составляют основную часть игры, много радости и удовольствия приносит кастомизация армии персонажей, накопление коллекции добычи и дальнейшее их усиление. Несмотря на то, что в игру встроена целая система микротранзакций, в большую часть игры можно играть, не тратя ни копейки. Dota 2 . Эта игра может казаться слишком сложной для новичка, и вам, вероятно, придется провести не один десяток часов, что полностью освоить глубокую игровую механику. Однако оно того стоит.

. Эта игра может казаться слишком сложной для новичка, и вам, вероятно, придется провести не один десяток часов, что полностью освоить глубокую игровую механику. Однако оно того стоит. Overwatch 2. Цель Overwatch 2 обманчиво проста — стоять на объекте или вблизи него и не подпускать другую команду к нему достаточно долго, чтобы победить. На практике все намного сложнее, чем на словах.

Трейлер Overwatch 2: видео

Rocket League . Вы – машина, а у вас есть мяч. Закиньте мяч в ворота другой команды и не дайте ему попасть в ваши. Все максимально просто. Однако ее базовый набор правил делает больше, чем большинство игр с горами диалогов и игровыми системами. Каждый матч — это чистая случайность: группа игроков импровизирует, реагируя друг на друга, пока не закончится время. Вам придется делать расчеты в реальном времени, прокладывать потенциальные траектории на глаз, просматривать углы и скорость, необходимые для того, чтобы просто забросить мяч в сетку, когда вы двигаетесь.

. Вы – машина, а у вас есть мяч. Закиньте мяч в ворота другой команды и не дайте ему попасть в ваши. Все максимально просто. Однако ее базовый набор правил делает больше, чем большинство игр с горами диалогов и игровыми системами. Каждый матч — это чистая случайность: группа игроков импровизирует, реагируя друг на друга, пока не закончится время. Вам придется делать расчеты в реальном времени, прокладывать потенциальные траектории на глаз, просматривать углы и скорость, необходимые для того, чтобы просто забросить мяч в сетку, когда вы двигаетесь. Fall Guys . Это новый взгляд на формат королевской битвы. Конечно, в конце может остаться только один игрок или отряд, но здесь нет никакого оружия. По сути, это платформер в духе MXC или Takeshi's Castle, в котором лишь определенное количество игроков пройдет каждый раунд с препятствиями. Это также, возможно, самая бессмысленная и самая приятная многопользовательская игра. Вам необязательно выигрывать, чтобы хорошо провести время.

. Это новый взгляд на формат королевской битвы. Конечно, в конце может остаться только один игрок или отряд, но здесь нет никакого оружия. По сути, это платформер в духе MXC или Takeshi's Castle, в котором лишь определенное количество игроков пройдет каждый раунд с препятствиями. Это также, возможно, самая бессмысленная и самая приятная многопользовательская игра. Вам необязательно выигрывать, чтобы хорошо провести время. Apex Legends . Apex – это смертельный поединок на 60 игроков, команды которых состоят из трех человек. Цель вашей команды — остаться последней в Королевском каньоне, где вам придется мародерствовать и бороться за выживание.

. Apex – это смертельный поединок на 60 игроков, команды которых состоят из трех человек. Цель вашей команды — остаться последней в Королевском каньоне, где вам придется мародерствовать и бороться за выживание. Pokemon Go . Основным ее элементом являются прогулки на свежем воздухе в поисках зверей, что делает этот проект уникальным и полезным для здоровья опытом.

. Основным ее элементом являются прогулки на свежем воздухе в поисках зверей, что делает этот проект уникальным и полезным для здоровья опытом. Fortnite Battle Royale . Fortnite – это не только игра, но и целое социальное пространство. Где еще вы увидите Человека-паука, который насмехается над Джоном Сеной "You Can't See Me", рядом с Индианой Джонсом, который танцует под песню Dua Lipa или Арианы Гранде?

. Fortnite – это не только игра, но и целое социальное пространство. Где еще вы увидите Человека-паука, который насмехается над Джоном Сеной "You Can't See Me", рядом с Индианой Джонсом, который танцует под песню Dua Lipa или Арианы Гранде? Call of Duty: Warzone. В течение многих лет Fortnite была любимой королевской битвой для молодых игроков, пока не появилась Call of Duty: Warzone. Интерес к королевской битве во время пандемии возрос, и эта бесплатная королевская битва сохранилась в многочисленных итерациях франшизы Call of Duty, с новыми картами, игровыми режимами и оружием, которые помогли увеличить количество игроков более чем на 100 миллионов. В основной игре вы можете играть в одиночку или в команде и соревноваться с 149 другими игроками, бегая между различными интересными точками в поисках оружия, тактических предметов и транспортных средств.

Трейлер Call of Duty: Warzone: видео