На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: типи гравців у RPG та трюк з Far Cry 3
10 місце – Звідки?
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – LumbierresFunk
Дружина повертається додому: ти дістав м'ясо з морозильної камери, як я просила?
Я:
9 місце – Баг чи фіча?
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Mustachioed_Pizza
Розробники: ми витратили багато років та грошей на те, щоб в нашій відеогрі не було багів.
Гра в день релізу:
8 місце – Класика
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – Awes0meDuck678
Чоловіча броня у відеоіграх
Жіноча броня у відеоіграх
7 місце – З рукою все зрозуміло, але куртка...
Кількість вподобань – 26 тисяч
Автор – chickenwithchips
6 місце – І так завжди
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – zDark_Knight21
Розробники відкладають дату релізу відеогри, щоб виправити баги
Я: принаймні гра буде стабільно та приємно працювати після релізу
Гра після релізу:
5 місце – Здається, вже можна натискати "F"
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – Ironically__Swiss
4 місце – Шкідлива навичка
Кількість вподобань – 40 тисяч
Автор – mehchinegun
Віглітафф використовує Спів (навичка)! Зазвучала колискова!
Безсоння (навичка) Ноктаула заважає йому заснути!
– Дідько, я дуже сподівався, що це спрацює.
– Я не спав вже цілих три місяці...
3 місце – Тренер... гм... зник?
Кількість вподобань – 45 тисяч
Автор – colmscomics
– Гаярадос використовує гіперпромінь!
– Пікачу ухиляється від атаки
– А його тренер ні...
2 місце – Актуально
Кількість вподобань – 51 тисяча
Автор – DevGamerLB
Фільм за мотивами Uncharted
Очікування
Реальність
1 місце – Коли запустив Red Dead Redemption 2 на дуже старому PC
Кількість вподобань – 79 тисяч
Автор – Adeno