На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: типы игроков в RPG и трюк из Far Cry 3

10 место – Откуда?

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – LumbierresFunk

Жена возвращается домой: ты достал мясо из морозильной камеры, как я просила?

Я:

9 место – Баг или фича?

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Mustachioed_Pizza

Разработчики: мы потратили много лет и денег на то, чтобы в нашей видеоигре не было багов.

Игра в день релиза:

8 место – Классика

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – Awes0meDuck678

Мужская броня в видеоиграх

Женская броня в видеоиграх

7 место – С рукой все понятно, но куртка...

Количество лайков – 26 тысяч

Автор – chickenwithchips

6 место – И так всегда

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – zDark_Knight21

Разработчики откладывают дату релиза видеоигры, чтобы исправить баги

Я: по крайней мере, игра будет стабильно и приятно работать после релиза

Игра после релиза:

5 место – Кажется, уже можно нажать "F"

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – Ironically__Swiss

4 место – Вредный навык

Количество лайков – 40 тысяч

Автор – mehchinegun

Виглитафф использует Пение (навык)! Зазвучала колыбельная!

Бессонница (навык) Ноктаула мешает ему уснуть!

– Черт, я очень надеялся, что это сработает.

– Я не спал уже целых три месяца...

3 место – Тренер… кхм… исчез?

Количество лайков – 45 тысяч

Автор – colmscomics

– Гаярадос использует гиперлуч!

– Пикачу уклоняется от атаки

– А его тренер нет...

2 место – Актуально

Количество лайков – 51 тысяча

Автор – DevGamerLB

Фильм по мотивам Uncharted

Ожидание

Реальность

1 место – Когда запустил Red Dead Redemption 2 на очень старом PC

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – Adeno