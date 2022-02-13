На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: типы игроков в RPG и трюк из Far Cry 3
10 место – Откуда?
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – LumbierresFunk
Жена возвращается домой: ты достал мясо из морозильной камеры, как я просила?
Я:
9 место – Баг или фича?
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Mustachioed_Pizza
Разработчики: мы потратили много лет и денег на то, чтобы в нашей видеоигре не было багов.
Игра в день релиза:
8 место – Классика
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – Awes0meDuck678
Мужская броня в видеоиграх
Женская броня в видеоиграх
7 место – С рукой все понятно, но куртка...
Количество лайков – 26 тысяч
Автор – chickenwithchips
6 место – И так всегда
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – zDark_Knight21
Разработчики откладывают дату релиза видеоигры, чтобы исправить баги
Я: по крайней мере, игра будет стабильно и приятно работать после релиза
Игра после релиза:
5 место – Кажется, уже можно нажать "F"
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – Ironically__Swiss
4 место – Вредный навык
Количество лайков – 40 тысяч
Автор – mehchinegun
Виглитафф использует Пение (навык)! Зазвучала колыбельная!
Бессонница (навык) Ноктаула мешает ему уснуть!
– Черт, я очень надеялся, что это сработает.
– Я не спал уже целых три месяца...
3 место – Тренер… кхм… исчез?
Количество лайков – 45 тысяч
Автор – colmscomics
– Гаярадос использует гиперлуч!
– Пикачу уклоняется от атаки
– А его тренер нет...
2 место – Актуально
Количество лайков – 51 тысяча
Автор – DevGamerLB
Фильм по мотивам Uncharted
Ожидание
Реальность
1 место – Когда запустил Red Dead Redemption 2 на очень старом PC
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – Adeno