На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: новый враг Кратоса и ведьмачий кодекс

10 место – Иронично

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Arihant-Guntiwar

Некоторые старые скопированные видеоигры – измените это

О Боже мой, старые игры были лучше

9 место – Именно так все и есть

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – JckRecher

Когда выставил вид от капота

8 место – Оригинально

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – I_need_to_learn_more

Иди сюда

Не пролезай там

7 место – Типы игроков в RPG

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – TryingTimesComics

Коллекционер: вот! Моя коллекция! Все высокого качества.

Дружелюбный: если ты хочешь сразиться со мной, тебе придется преодолеть 132 представителей моей фракции. И 32 любовников.

Охотник за сокровищами:

– Мы можем двигаться дальше? Прошло 3 часа…

– Я знаю, я могу добиться этого!!!

Психопат: Я пойду сразу к королю демонов и одолею его этой рыбой и палкой

6 место – Бандиты, когда увидели протагониста

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – lvl2frog

– Нападем на этого парня

– Ты хочешь атаковать парня из сияющим мечом и непробиваемым доспехом?

– Да

– Парня, который выглядит так, словно он зарабатывает на жизнь убийством драконов?

– Да…

– Ни слова больше

5 место – Флэш в мире покемонов

Количество лайков – 28 тысяч

Автор – PressTurn

4 место – Мокрый пол – хорошая графика

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – ARandomDouchy

Кто-то: в этой видеоигре некстген графика!

Я: действительно? Покажи!

Кто-то: ладно, вот. Выглядит потрясающе!

3 место – Актуально

Количество лайков – 35 тысяч

Автор – ElVaNoS7

Нас обманули, нам нанесли удар в спину и, вполне возможно, одурачили.

2 место – Идеально

Количество лайков – 51 тысяча

Автор – denierCZ

1 место – Нужно больше красных бочек

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – Vesto241

Что делают все злодеи из шутеров от первого лица после того, как разработали лучшую систему защиты для своей базы: