На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: пранк в God of War и типичная игра в Among Us

10 место – Ведьмачий кодекс

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – diarmo911

Геральт: бьет грабителей из-за того, что они ворвались в дом

Геральт: через несколько секунд сам грабит этот же дом

9 место – И Кратос оттуда

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – crankyjob21

Вид от первого лица, когда ты ребенок, который сказал, что Мастер Чиф из Fortnite

8 место – И так всегда с Fortnite

Количество лайков – 15 тысяч

Автор – ArcherEarlAuthor

PlayStation: у нас есть Человек-паук

Xbox: да? А у нас Мастер Чиф

Fortnite:

7 место – Знакомая ситуация

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – BBX22

После 15-часовой игровой сессии

6 место – Когда ты не должен выиграть

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – dyadko

5 место – Это же покемоны

Количество лайков – 33 тысячи

Автор – mehchinegun

– Подожди… Ты не млекопитающее?

– Что такое млекопитающее?

4 место – Многофункциональный геймпад

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – MaGuishi

3 место – Почти получилось

Количество лайков – 78 тысяч

Автор – PatFury

2 место – Такое даже забыть тяжело

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – TunakYourLastTun

1 место – Выпустите God of War на PC говорили они...

Количество лайков – 97 тысяч

Автор – AIMBOT02