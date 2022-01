На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: пранк у God of War і типова гра в Among Us

10 місце – Відьмацький кодекс

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – diarmo911

Геральт: б'є грабіжників через те, що вони вдерлися в будинок

Геральт: через кілька секунд сам грабує цей же будинок

9 місце – І Кратос звідти

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – crankyjob21

Вид від першої особи, коли ти дитина, яка сказала, що Майстер Чіф з Fortnite

8 місце – І так завжди з Fortnite

Кількість вподобань – 15 тисяч

Автор – ArcherEarlAuthor

PlayStation: у нас є Людина-павук

Xbox: так? А в нас Майстер Чіф

Fortnite:

7 місце – Знайома ситуація

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – BBX22

Після 15-годинної ігрової сесії

6 місце – Коли ти не повинен виграти

Кількість вподобань – 24 тисячі

Автор – dyadko

5 місце – Це ж покемони

Кількість вподобань – 33 тисячі

Автор – mehchinegun

– Чекай… Ти не ссавець?

– Що таке ссавець?

4 місце – Багатофункціональний геймпад

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – MaGuishi

3 місце – Майже вийшло

Кількість вподобань – 78 тисяч

Автор – PatFury

2 місце – Таке навіть забути важко

Кількість вподобань – 79 тисяч

Автор – TunakYourLastTun

1 місце – Випустіть God of War на PC говорили вони...

Кількість вподобань – 97 тисяч

Автор – AIMBOT02