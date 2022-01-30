На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: пранк у God of War і типова гра в Among Us
10 місце – Відьмацький кодекс
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – diarmo911
Геральт: б'є грабіжників через те, що вони вдерлися в будинок
Геральт: через кілька секунд сам грабує цей же будинок
9 місце – І Кратос звідти
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – crankyjob21
Вид від першої особи, коли ти дитина, яка сказала, що Майстер Чіф з Fortnite
8 місце – І так завжди з Fortnite
Кількість вподобань – 15 тисяч
Автор – ArcherEarlAuthor
PlayStation: у нас є Людина-павук
Xbox: так? А в нас Майстер Чіф
Fortnite:
7 місце – Знайома ситуація
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – BBX22
Після 15-годинної ігрової сесії
6 місце – Коли ти не повинен виграти
Кількість вподобань – 24 тисячі
Автор – dyadko
5 місце – Це ж покемони
Кількість вподобань – 33 тисячі
Автор – mehchinegun
– Чекай… Ти не ссавець?
– Що таке ссавець?
4 місце – Багатофункціональний геймпад
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – MaGuishi
3 місце – Майже вийшло
Кількість вподобань – 78 тисяч
Автор – PatFury
2 місце – Таке навіть забути важко
Кількість вподобань – 79 тисяч
Автор – TunakYourLastTun
1 місце – Випустіть God of War на PC говорили вони...
Кількість вподобань – 97 тисяч
Автор – AIMBOT02