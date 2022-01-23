На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: God of War на Xbox та еволюція ігор
10 місце – Модифікації для God of War
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – Ellmerz611
9 місце – Потрібно тікати
Кількість вподобань – 16 тисяч
Автор – OrcWithFork
Коли ти пообіцяв їй, що помиєш посуд. Але забув через те, що грав:
8 місце – Здається, Call of Duty поки ні
Кількість вподобань – 17 тисяч
Автор – moinimran6
Microsoft придбала Activision Blizzard
Call of Duty, Overwatch, Diablo, Spyro та Crash Bandicoot можуть стати ексклюзивами Xbox
7 місце – Це просто пранк
Кількість вподобань – 24 тисячі
Автор – GrandMasterSubZero
6 місце – Типова гра в Among Us
Кількість вподобань – 25 тисяч
Автор – TartineMyAxe
– Я не вмію брехати, хаха.
– Хаха, це добре.
– Ти ж говорив, що не вмієш брехати…
– Я збрехав.
5 місце – Нетиповий торговець
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – TheeNux
– Перстень робить свого власника невидимим!
– Справді? Можна я спробую?
– Бачите? Як я і рекламував! Він ваш всього за 20 тисяч золотих!
4 місце – Специфіка класу
Кількість вподобань – 52 тисячі
Автор – DocRyan88
Варвар: присягаюся, я помщусь за смерть свого брата!
Друїд: у тебе є мої вовки!
Амазонка: і мій лук!
Некромант: і твій брат!
3 місце – Великий хлопчик
Кількість вподобань – 58 тисяч
Автор – colmscomics
– Мамо! Мамо! Я щойно спіймав Онікса!!
– Вау, милий, це чудово!
– Онікс, виходить!
– Ні! Тільки не в будинку!
– Онікс!
2 місце – Еволюція ігор
Кількість вподобань – 128 тисяч
Автор – World_of_Warshipgirl
1 місце – Цікаве запитання
Кількість вподобань – 136 тисяч
Автор – SrGrafo
– Компанія Microsoft щойно придбала Activision Blizzard!
– Вау, це…
– Це добре?
– Чи це погано?
– Я не знаю, як до цього ставитися...