На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: God of War на Xbox и эволюция игр

10 место – Модификации для God of War

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Ellmerz611

9 место – Нужно бежать

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – OrcWithFork

Когда ты пообещал ей, что помоешь посуду. Но забыл из-за того, что играл:

8 место – Кажется, Call of Duty пока нет

Количество лайков – 17 тысяч

Автор – moinimran6

Microsoft приобрела Activision Blizzard

Call of Duty, Overwatch, Diablo, Spyro и Crash Bandicoot могут стать эксклюзивами Xbox

7 место – Это просто пранк

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – GrandMasterSubZero

6 место – Типичная игра в Among Us

Количество лайков – 25 тысяч

Автор – TartineMyAxe

– Я не умею врать, хаха.

– Хаха, это хорошо.

– Ты же говорил, что не умеешь лгать…

– Я солгал.

5 место – Нетипичный торговец

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – TheeNux

– Кольцо делает своего владельца невидимым!

– В самом деле? Можно я попробую?

– Видите? Как я и рекламировал! Оно ваше всего за 20 тысяч золотых!

4 место – Специфика класса

Количество лайков – 52 тысячи

Автор – DocRyan88

Варвар: клянусь, я отомщу за смерть своего брата!

Друид: у тебя есть мои волки!

Амазонка: и мой лук!

Некромант: и твой брат!

3 место – Большой мальчик

Количество лайков – 58 тысяч

Автор – colmscomics

– Мама! Мама! Я только что поймал Оникса!!

– Вау, милый, это здорово!

– Оникс, выходи!

– Нет! Только не дома!

– Оникс!

2 место – Эволюция игр

Количество лайков – 128 тысяч

Автор – World_of_Warshipgirl

1 место – Интересный вопрос

Количество лайков – 136 тысяч

Автор – SrGrafo

– Компания Microsoft только что приобрела Activision Blizzard!

– Вау, это…

– Это хорошо?

– Это плохо?

– Я не знаю, как к этому относиться...