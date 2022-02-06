На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: новий ворог Кратоса та відьмацький кодекс
10 місце – Іронічно
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Arihant-Guntiwar
Деякі старі скопійовані відеоігри – змініть це
О Боже мій, старі ігри були краще
9 місце – Саме так все і є
Кількість вподобань – 18 тисяч
Автор – JckRecher
Коли виставив вид від капота
8 місце – Оригінально
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – I_need_to_learn_more
Іди сюди
Не пролазь там
7 місце – Типи гравців у RPG
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – TryingTimesComics
Колекціонер: ось! Моя колекція! Усе високої якості.
Дружній: якщо ти хочеш битися зі мною, тобі доведеться здолати 132 представників моєї фракції. І 32 коханців.
Мисливець за скарбами:
– Ми можемо рухатися далі? Минуло 3 години…
– Я знаю, я можу досягти цього!!!
Психопат: Я піду одразу до короля демонів і здолаю його цією рибою та палицею
6 місце – Бандити, коли побачили протагоніста
Кількість вподобань – 24 тисячі
Автор – lvl2frog
– Нападімо на цього хлопця
– Ти хочеш атакувати хлопця із сяючим мечем і непробивним обладунком?
– Так
– Хлопця, який має такий вигляд, наче він заробляє на життя вбивством драконів?
– Так…
– Ні слова більше
5 місце – Флеш у світі покемонів
Кількість вподобань – 28 тисяч
Автор – PressTurn
4 місце – Мокра підлога – хороша графіка
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – ARandomDouchy
Хтось: у цієї відеогри некстген графіка!
Я: Справді? Покажи!
Хтось: добре, ось. Має приголомшливий вигляд!
3 місце – Актуально
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – ElVaNoS7
Нас обдурили, нам завдали удару в спину і, цілком можливо, ошукали.
2 місце – Ідеально
Кількість вподобань – 51 тисяча
Автор – denierCZ
1 місце – Потрібно більше червоних діжок
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – Vesto241
Що роблять всі злодії з шутерів від першої особи після того, як розробили найкращу систему захисту для своєї бази: