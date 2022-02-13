Найкращі геймерські меми за останній тиждень: баги в іграх і Red Dead Redemption 2 на старому PC

13 лютого 2022 , 23:56
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Джерело:

Reddit

Користувачі Reddit цього тижня створили чимало цікавих та оригінальних робіт. Вони посміялися з багів в іграх та показали, який вигляд має Red Dead Redemption 2 на старому PC.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: типи гравців у RPG та трюк з Far Cry 3

10 місце – Звідки?

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – LumbierresFunk

Дружина повертається додому: ти дістав м'ясо з морозильної камери, як я просила?
Я:

9 місце – Баг чи фіча?

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – Mustachioed_Pizza

Розробники: ми витратили багато років та грошей на те, щоб в нашій відеогрі не було багів.
Гра в день релізу:

8 місце – Класика 

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – Awes0meDuck678

Чоловіча броня у відеоіграх
Жіноча броня у відеоіграх

7 місце – З рукою все зрозуміло, але куртка...

Кількість вподобань – 26 тисяч

Автор – chickenwithchips

6 місце – І так завжди

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – zDark_Knight21

Розробники відкладають дату релізу відеогри, щоб виправити баги
Я: принаймні гра буде стабільно та приємно працювати після релізу
Гра після релізу:

5 місце – Здається, вже можна натискати "F"

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – Ironically__Swiss

4 місце – Шкідлива навичка

Кількість вподобань – 40 тисяч

Автор – mehchinegun

Віглітафф використовує Спів (навичка)! Зазвучала колискова!
Безсоння (навичка) Ноктаула заважає йому заснути!
 – Дідько, я дуже сподівався, що це спрацює.
 – Я не спав вже цілих три місяці...

3 місце – Тренер... гм... зник?

Кількість вподобань – 45 тисяч

Автор – colmscomics

 – Гаярадос використовує гіперпромінь!
 – Пікачу ухиляється від атаки
 – А його тренер ні...

2 місце – Актуально

Кількість вподобань – 51 тисяча

Автор – DevGamerLB

Фільм за мотивами Uncharted
Очікування
Реальність

1 місце – Коли запустив Red Dead Redemption 2 на дуже старому PC

Кількість вподобань – 79 тисяч

Автор – Adeno

 

Автор: Олег Шагалієв