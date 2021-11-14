Найкращі геймерські меми за останній тиждень: два типи гравців у CS:GO та портал у Skyrim

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього разу вони показали, який вигляд насправді мають ремастери трилогії GTA, а також згадали про CS:GO та Skyrim.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: стелс у Far Cry 6 та загадка за мотивами Portal

10 місце – Дивіться та вчіться

Кількість вподобань – 19 тисяч

Автор – _Xyreo_

9 місце – Увага до деталей

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – Henry33322

8 місце – У такі часи живемо

Кількість вподобань – 45 тисяч

Автор – DarkSide-DarthVader

Який вигляд мала зміна поколінь, коли я був дитиною:

Який вигляд має зміна поколінь зараз:

7 місце – Життєва ситуація

Кількість вподобань – 52 тисячі

Автор – SAU-SIEGE

– Ми так багато пережили разом…

– Як це ти не пам'ятаєш мене?!

6 місце – Коли гра проти

Кількість вподобань – 57 тисяч

Автор – _Xyreo_

5 місце – Довгоочікуваний ремастер...

Кількість вподобань – 59 тисяч

Автор – zlitter

4 місце – Оригінал, ремастер чи мод?

Кількість вподобань – 69 тисяч

Автор – TryToEpic

3 місце – Два типи гравців у CS:GO

Кількість вподобань – 77 тисяч

Автор – _Xyreo_

2 місце – Портал у Skyrim

Кількість вподобань – 84 тисячі

Автор – _Xyreo_

1 місце – Коли сів на квадроцикл у ремастері GTA: San Andreas

Кількість вподобань – 97 тисяч

Автор – TheVideoGaymer