Найкращі геймерські меми за останній тиждень: гра про Шибайголову та логіка у Skyrim
Джерело:24 канал
Користувачі Reddit цього разу створили чимало цікавих робіт, а ми зібрали найкращі. Вони показали, чим геймери займалися на Новий рік, а також згадали про Шибайголову і Skyrim.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: убивця Call of Duty і зрада в Minecraft
10 місце – Знайома історія
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – Matthias_Of_Redwall
Коли протягом шести годин читаєш про лор відеогри
Коли протягом однієї хвилини читаєш домашню роботу
9 місце – Геймерський Новий рік
Кількість вподобань – 11 тисяч
Автор – Daymo741
8 місце – Просто ж
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Mark_luckerberg
7 місце – "Хороші" ідеї
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Mawgac
– Командо, нам потрібні ідеї для забезпечення самостійного росту відеогри.
– Метавсесвіт!
– Невзаємозамінні токени!
– Як щодо того, щоб створити гру, в яку геймери грають для розваги та насолоджуються нею?
6 місце – Фан-арт за мотивами Portal
Кількість вподобань – 16 тисяч
Автор – Accomplished_Soft
5 місце – Сильно
Кількість вподобань – 33 тисячі
Автор – Puis_Leuffer
Моя броня залізна
Моя броня з твоєї матері
4 місце – Класика жанру
Кількість вподобань – 38 тисяч
Автор – Dylxn97
Будь-який протагоніст у грі з відкритим світом чи RPG:
– Здається, я перетворився на хлопчика, який виконує всі ваші доручення.
3 місце – А правда ж
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – FrothyGuinness
Ігри Marvel у віртуальній реальності:
Людина-павук
Залізна людина
Шибайголова
2 місце – Логіка
Кількість вподобань – 57 тисяч
Автор – fo1mock3
Носить капюшон, щоб захиститися від сонячного світла
Залишає гігантський отвір для декольте
1 місце – Усі ігри мріють лише про це
Кількість вподобань – 88 тисяч
Автор – SrGrafo
Геймер та гра в Steam:
– Я дам тобі найвищу нагороду, яку може отримати гра в Steam
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