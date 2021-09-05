На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: знижки на Cyberpunk 2077 та пошуки у Fallout

10 місце – Правда ж

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – MrNoName_ishere

Піднятися на гору, використовуючи запропоновану вам стежку

Йти прямо вгору, навіть якщо ваш герой помре, намагаючись це зробити

9 місце – Новачкам щастить

Кількість вподобань – 16 тисяч

Автор – BizarroBezos

– Чорт!

– Я виграла!!!

8 місце – Стародавні технології

Кількість вподобань – 18 тисяч

Автор – TooHigh2Die420

Перша людина, яка за багато століть потрапила в стародавню гробницю

Знаходить покращення для кулемета

7 місце – "Жорстокі" відеоігри

Кількість вподобань – 25 тисяч

Автор – Rony0601

Мама: відеоігри спонукають до насильства, не варто в них грати.

Що я роблю у відеоіграх:

6 місце – Усе для гравців

Кількість вподобань – 32 тисячі

Автор – PressTurn

Xbox: витратьте 60 доларів один раз, а потім без жодних проблем грайте у свої ігри на поточному та наступному поколіннях

PlayStation: наші ігри для PS5 коштують 70 доларів, і ми стягуємо плату за оновлення з PS4 до PS5. Платіть нам гроші.

5 місце – А що ж гірше?

Кількість вподобань – 44 тисячі

Автор – SkepticDrinker

Я: хочу Mortal Kombat!

Мама: це дуже непристойно. Вибери спортивну гру.

Я:

4 місце – Схоже на правду

Кількість вподобань – 52 тисячі

Автор – minev1128

Bethesda анонсує The Elder Scrolls V: Skyrim 20th Anniversary Ultimate Mega Luxury Edition

Зіграйте у ту ж саму гру, яку ми всі любимо…

Цього разу ми виправили всі баги!

Жартую, але ми таки додали у гру паддл-бординг.

3 місце – А скільки ж було розмов

Кількість вподобань – 58 тисяч

Автор – sgarg17

2 місце – Навряд чи так все працює

Кількість вподобань – 70 тисяч

Автор – hermanphi

20 років тому:

– Насолоджуйся, поки це триває, коли ти подорослішаєш, ти вже не зможеш отримувати задоволення від відеоігор.

Наш час:

1 місце – Натисніть кнопку "F", щоб віддати данину поваги

Кількість вподобань – 130 тисяч

Автор – Jaryd_Giesen