На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: знижки на Cyberpunk 2077 та пошуки у Fallout
10 місце – Правда ж
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – MrNoName_ishere
Піднятися на гору, використовуючи запропоновану вам стежку
Йти прямо вгору, навіть якщо ваш герой помре, намагаючись це зробити
9 місце – Новачкам щастить
Кількість вподобань – 16 тисяч
Автор – BizarroBezos
– Чорт!
– Я виграла!!!
8 місце – Стародавні технології
Кількість вподобань – 18 тисяч
Автор – TooHigh2Die420
Перша людина, яка за багато століть потрапила в стародавню гробницю
Знаходить покращення для кулемета
7 місце – "Жорстокі" відеоігри
Кількість вподобань – 25 тисяч
Автор – Rony0601
Мама: відеоігри спонукають до насильства, не варто в них грати.
Що я роблю у відеоіграх:
6 місце – Усе для гравців
Кількість вподобань – 32 тисячі
Автор – PressTurn
Xbox: витратьте 60 доларів один раз, а потім без жодних проблем грайте у свої ігри на поточному та наступному поколіннях
PlayStation: наші ігри для PS5 коштують 70 доларів, і ми стягуємо плату за оновлення з PS4 до PS5. Платіть нам гроші.
5 місце – А що ж гірше?
Кількість вподобань – 44 тисячі
Автор – SkepticDrinker
Я: хочу Mortal Kombat!
Мама: це дуже непристойно. Вибери спортивну гру.
Я:
4 місце – Схоже на правду
Кількість вподобань – 52 тисячі
Автор – minev1128
Bethesda анонсує The Elder Scrolls V: Skyrim 20th Anniversary Ultimate Mega Luxury Edition
Зіграйте у ту ж саму гру, яку ми всі любимо…
Цього разу ми виправили всі баги!
Жартую, але ми таки додали у гру паддл-бординг.
3 місце – А скільки ж було розмов
Кількість вподобань – 58 тисяч
Автор – sgarg17
2 місце – Навряд чи так все працює
Кількість вподобань – 70 тисяч
Автор – hermanphi
20 років тому:
– Насолоджуйся, поки це триває, коли ти подорослішаєш, ти вже не зможеш отримувати задоволення від відеоігор.
Наш час:
1 місце – Натисніть кнопку "F", щоб віддати данину поваги
Кількість вподобань – 130 тисяч
Автор – Jaryd_Giesen