На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "новий" Skyrim та еволюція відеоігор
10 місце – "Зламалися" навіть знижки
Кількість вподобань – 6 тисяч
Автор – deblejeje
9 місце – Такі різні покоління
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – illogicallogical
З чим мають справу діти, які грають на PS5
З чим мали справу діти, які грали на PS2
8 місце – Такого геймери не очікували
Кількість вподобань – 8 тисяч
Автор – NITROGLISERIN_JR
Bethesda, яка додає риболовлю, риболовлю? Ви серйозно??
Спільнота гравців у Skyrim, яка чекає на The Elder Scrolls VI
7 місце – Так думали в 1977 році
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – dbzcat
На думку топменеджера компанії, яка займається іграшками, відеоігри – це просто швидкоплинне захоплення
6 місце – Класика
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – TurboTBag
Геймери, коли розробники переносять дату виходу гри:
Також геймери, коли розробники поспішають з розробкою та випускають незавершену гру
5 місце – "Однакові" фото
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – shinobi_0_y
Я та хлопці у World of Warcraft
Я та хлопці у Final Fantasy
4 місце – І навіть в цьому році
Кількість вподобань – 39 тисяч
Автор – PhoenixOLion
Відчуваєте себе старим? Skyrim вийшов 10 років тому, 8 років тому, 5 років тому, 4 роки тому та 3 роки тому
3 місце – Стає лише складніше
Кількість вподобань – 44 тисячі
Автор – plutarch4
– Швидше, спартанцю! Захопи прапор і перемога буде за нами!
– Вибачте, мені потрібно зробити сім вбивств з цієї зброї, а потім ще п'ять під час стрибків, щоб виконати всі завдання на сьогодні.
2 місце – У паралельному всесвіті
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – Mago6246
1 місце – Пошуки
Кількість вподобань – 76 тисяч
Автор – IdiotoftheEast
– Я знайду свого батька
– Я знайду свого сина
– Я знайду того "поганого" хлопця в картатому одязі, який вистрілив мені в голову!!