На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "новий" Skyrim та еволюція відеоігор

10 місце – "Зламалися" навіть знижки

Кількість вподобань – 6 тисяч

Автор – deblejeje

9 місце – Такі різні покоління

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – illogicallogical

З чим мають справу діти, які грають на PS5

З чим мали справу діти, які грали на PS2

8 місце – Такого геймери не очікували

Кількість вподобань – 8 тисяч

Автор – NITROGLISERIN_JR

Bethesda, яка додає риболовлю, риболовлю? Ви серйозно??

Спільнота гравців у Skyrim, яка чекає на The Elder Scrolls VI

7 місце – Так думали в 1977 році

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – dbzcat

На думку топменеджера компанії, яка займається іграшками, відеоігри – це просто швидкоплинне захоплення

6 місце – Класика

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – TurboTBag

Геймери, коли розробники переносять дату виходу гри:

Також геймери, коли розробники поспішають з розробкою та випускають незавершену гру

5 місце – "Однакові" фото

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – shinobi_0_y

Я та хлопці у World of Warcraft

Я та хлопці у Final Fantasy

4 місце – І навіть в цьому році

Кількість вподобань – 39 тисяч

Автор – PhoenixOLion

Відчуваєте себе старим? Skyrim вийшов 10 років тому, 8 років тому, 5 років тому, 4 роки тому та 3 роки тому

3 місце – Стає лише складніше

Кількість вподобань – 44 тисячі

Автор – plutarch4

– Швидше, спартанцю! Захопи прапор і перемога буде за нами!

– Вибачте, мені потрібно зробити сім вбивств з цієї зброї, а потім ще п'ять під час стрибків, щоб виконати всі завдання на сьогодні.

2 місце – У паралельному всесвіті

Кількість вподобань – 60 тисяч

Автор – Mago6246

1 місце – Пошуки

Кількість вподобань – 76 тисяч

Автор – IdiotoftheEast

– Я знайду свого батька

– Я знайду свого сина

– Я знайду того "поганого" хлопця в картатому одязі, який вистрілив мені в голову!!