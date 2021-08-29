На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "новый" Skyrim и эволюция видеоигр

10 место – "Сломались" даже скидки

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – deblejeje

9 место – Такие разные поколения

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – illogicallogical

С чем имеют дело дети, которые играют на PS5

С чем имели дело дети, которые играли на PS2

8 место – Такого геймеры не ожидали

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – NITROGLISERIN_JR

Bethesda, которая добавляет рыбалку, рыбалку? Вы серьезно??

Сообщество игроков в Skyrim, которое ждет The Elder Scrolls VI

7 место – Так думали в 1977 году

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – dbzcat

По мнению топ-менеджера компании, которая занимается игрушками, видеоигры – это просто мимолетное увлечение

6 место – Классика

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – TurboTBag

Геймеры, когда разработчики переносят дату выхода игры:

Также геймеры, когда разработчики спешат с разработкой и выпускают незавершенную игру

5 место – "Одинаковые" фото

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – shinobi_0_y

Я и ребята в World of Warcraft

Я и ребята в Final Fantasy

4 место – И даже в этом году

Количество лайков – 39 тысяч

Автор – PhoenixOLion

Чувствуете себя старым? Skyrim вышел 10 лет назад, 8 лет назад, 5 лет назад, 4 года назад и 3 года назад

3 место – Становится только сложнее

Количество лайков – 44 тысячи

Автор – plutarch4

– Скорее, спартанец! Захвати флаг и победа будет за нами!

– Простите, мне нужно сделать семь убийств из этого оружия, а затем еще пять во время прыжков, чтобы выполнить все задания на сегодня.

2 место – В параллельной вселенной

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – Mago6246

1 место – Поиски

Количество лайков – 76 тысяч

Автор – IdiotoftheEast

– Я найду своего отца

– Я найду своего сына

– Я найду того "плохого" парня в клетчатой одежде, который выстрелил мне в голову!!