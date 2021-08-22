На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: лечение в шутерах и продавцы из GTA
10 место – Хорошая идея
Количество лайков – 4 тысячи
Автор – Natemophi
Sony: выпускает God of War 4 на PC
Моддеры через несколько минут...
9 место – Классика
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – MorsCentauri
Вы разблокировали "Двойной прыжок"
– Я наконец-то могу вернуться и добраться до этого труднодоступного сундука
Вы нашли "Очередное ненужное маленькое зелье"
8 место – А правда ведь
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Succ-MY-Scythe
Никто:
Тодд Говард каждые пять лет:
Купи Skyrim
7 место – И так всегда
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – marballz64
Битвы покемонов в аниме:
Битвы покемонов в видеоиграх:
6 место – Это случилось снова
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – Itz_shankr
Он не может продолжать оставаться безнаказанным!
5 место – Стоит попробовать
Количество лайков – 58 тысяч
Автор – Brianyeetamole
Лучше всего подходит для стрельбы:
Лучше всего подходит для перемещения:
Без комментариев:
4 место – Компания, которой 32 года, или 9 человек
Количество лайков – 61 тысяча
Автор – S_Boldt
3 место – Идеально
Количество лайков – 68 тысяч
Автор – Isai76
2 место – Историческое соглашение
Количество лайков – 78 тысяч
Автор – ChanChunSing4PM
Bethesda и Rockstar:
Продают нам одну и ту же игру в течении десяти лет
1 место – 15 лет эволюции
Количество лайков – 90 тысяч
Автор – truth_is_sad