На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: лікування в шутерах та продавці з GTA
10 місце – Гарна ідея
Кількість вподобань – 4 тисячі
Автор – Natemophi
Sony: випускає God of War 4 на PC
Моддери через кілька хвилин...
9 місце – Класика
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – MorsCentauri
Ви розблокували "Подвійний стрибок"
– Я нарешті можу повернутися та дістатися до цієї важкодоступної скрині
Ви знайшли "Чергове непотрібне маленьке зілля"
8 місце – А правда ж
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Succ-MY-Scythe
Ніхто:
Тодд Говард кожні п'ять років:
Придбай Skyrim
7 місце – І так завжди
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – marballz64
Битви покемонів в аніме:
Битви покемонів у відеоіграх:
6 місце – Це сталося знову
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – Itz_shankr
Він не може продовжувати залишатися безкарним!
5 місце – Варто спробувати
Кількість вподобань – 58 тисяч
Автор – Brianyeetamole
Найкраще підходить для стрільби:
Найкраще підходить для переміщення:
Без коментарів:
4 місце – Компанія, якій 32 роки, чи 9 людей
Кількість вподобань – 61 тисяча
Автор – S_Boldt
3 місце – Ідеально
Кількість вподобань – 68 тисяч
Автор – Isai76
2 місце – Історична угода
Кількість вподобань – 78 тисяч
Автор – ChanChunSing4PM
Bethesda та Rockstar:
Продають нам одну і ту ж гру протягом десяти років
1 місце – 15 років еволюції
Кількість вподобань – 90 тисяч
Автор – truth_is_sad