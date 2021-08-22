На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень ​Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: лікування в шутерах та продавці з GTA

10 місце – Гарна ідея

Кількість вподобань – 4 тисячі

Автор – Natemophi

Sony: випускає God of War 4 на PC

Моддери через кілька хвилин...

9 місце – Класика

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – MorsCentauri

Ви розблокували "Подвійний стрибок"

– Я нарешті можу повернутися та дістатися до цієї важкодоступної скрині

Ви знайшли "Чергове непотрібне маленьке зілля"

8 місце – А правда ж

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Succ-MY-Scythe

Ніхто:

Тодд Говард кожні п'ять років:

Придбай Skyrim

7 місце – І так завжди

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – marballz64

Битви покемонів в аніме:

Битви покемонів у відеоіграх:

6 місце – Це сталося знову

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – Itz_shankr

Він не може продовжувати залишатися безкарним!

5 місце – Варто спробувати

Кількість вподобань – 58 тисяч

Автор – Brianyeetamole

Найкраще підходить для стрільби:

Найкраще підходить для переміщення:

Без коментарів:

4 місце – Компанія, якій 32 роки, чи 9 людей

Кількість вподобань – 61 тисяча

Автор – S_Boldt

3 місце – Ідеально

Кількість вподобань – 68 тисяч

Автор – Isai76

2 місце – Історична угода

Кількість вподобань – 78 тисяч

Автор – ChanChunSing4PM

Bethesda та Rockstar:

Продають нам одну і ту ж гру протягом десяти років

1 місце – 15 років еволюції

Кількість вподобань – 90 тисяч

Автор – truth_is_sad