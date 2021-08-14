На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "вічнозелена" GTA V та методи Лари Крофт
10 місце – Спеціаліст
Кількість вподобань – 8 тисяч
Автор – Boltthelucario
Я після того, як полагодив свій монітор, вдаривши його
Інженер
9 місце – Лікування в шутерах
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – G-Grievous
8 місце – А потім прийшов Кратос
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – Castles91
Зрештою, Геракл, Мег та інші боги жили довго і щасливо...
7 місце – Я вибираю тебе
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – the_ju66ernaut
– Що, чорт забирай, ти хочеш, щоб я зробив
6 місце – А також лише на консолі
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – The_Golden_Alchemist
Відеоігри, які вийдуть лише після моєї смерті:
5 місце – Просто бізнес
Кількість вподобань – 33 тисячі
Автор – K0r0ush
Дивиться, як ви вбиваєте 15 людей на вулиці
Із задоволенням продає вам хот-дог
4 місце – Останніх точно не існує
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – Nagisa139
Топ міфічних створінь:
Єдинороги
Дракони
Гарні напарники
3 місце – Найгірший варіант
Кількість вподобань – 71 тисяча
Автор – SrGrafo
– Солдате, я тут!
– Хто це зробив? Ворожий солдат?? Ворожий танк???
– Гірше…
– Мій "поганий" напарник
2 місце – Бюджетний ремейк Contra
Кількість вподобань – 72 тисячі
Автор – Chilli'n'Vibe
1 місце – Ще досі не вийшла...
Кількість вподобань – 95 тисяч
Автор – Interceptor21
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