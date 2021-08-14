На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "вічнозелена" GTA V та методи Лари Крофт

10 місце – Спеціаліст

Кількість вподобань – 8 тисяч

Автор – Boltthelucario

Я після того, як полагодив свій монітор, вдаривши його

Інженер

9 місце – Лікування в шутерах

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – G-Grievous

8 місце – А потім прийшов Кратос

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – Castles91

Зрештою, Геракл, Мег та інші боги жили довго і щасливо...

7 місце – Я вибираю тебе

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – the_ju66ernaut

– Що, чорт забирай, ти хочеш, щоб я зробив

6 місце – А також лише на консолі

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – The_Golden_Alchemist

Відеоігри, які вийдуть лише після моєї смерті:

5 місце – Просто бізнес

Кількість вподобань – 33 тисячі

Автор – K0r0ush

Дивиться, як ви вбиваєте 15 людей на вулиці

Із задоволенням продає вам хот-дог

4 місце – Останніх точно не існує

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – Nagisa139

Топ міфічних створінь:

Єдинороги

Дракони

Гарні напарники

3 місце – Найгірший варіант

Кількість вподобань – 71 тисяча

Автор – SrGrafo

– Солдате, я тут!

– Хто це зробив? Ворожий солдат?? Ворожий танк???

– Гірше…

– Мій "поганий" напарник

2 місце – Бюджетний ремейк Contra

Кількість вподобань – 72 тисячі

Автор – Chilli'n'Vibe

1 місце – Ще досі не вийшла...

Кількість вподобань – 95 тисяч

Автор – Interceptor21

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