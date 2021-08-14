На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "вечнозеленая" GTA V и методы Лары Крофт

10 место – Cпециалист

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – Boltthelucario

Я после того, как починил свой монитор, ударив его

Инженер

9 место – Лечение в шутерах

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – G-Grievous

8 место – А потом пришел Кратос

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Castles91

В конце концов, Геракл, Мэг и другие боги жили долго и счастливо...

7 место – Я выбираю тебя

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – the_ju66ernaut

– Что, черт возьми, ты хочешь, чтобы я сделал

6 место – А также только на консоли

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – The_Golden_Alchemist

Видеоигры, которые выйдут только после моей смерти:

5 место – Просто бизнес

Количество лайков – 33 тысячи

Автор – K0r0ush

Смотрит, как вы убиваете 15 человек на улице

С удовольствием продает вам хот-дог

4 место – Последних точно не существует

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – Nagisa139

Топ мифических созданий:

Единороги

Драконы

Хорошие напарники

3 место – Худший вариант

Количество лайков – 71 тысяча

Автор – SrGrafo

– Солдат, я здесь!

– Кто это сделал? Вражеский солдат?? Вражеский танк???

– Хуже...

– Мой "плохой" напарник

2 место – Бюджетный ремейк Contra

Количество лайков – 72 тысячи

Автор – SusannahCochrane

1 место – До сих пор не вышла...

Количество лайков – 95 тысяч

Автор – Interceptor21

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