На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: скидки на Cyberpunk 2077 и поиски в Fallout

10 место – Ведь правда

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – MrNoName_ishere

Подняться на гору, используя предложенную вам тропу

Идти прямо вверх, даже если ваш герой умрет, пытаясь это сделать

9 место – Новичкам везет

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – BizarroBezos

– Черт!

– Я выиграла!!!

8 место – Древние технологии

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – TooHigh2Die420

Первый человек, который за много веков попал в древнюю гробницу

Находит улучшение для пулемета

7 место – "Жестокие" видеоигры

Количество лайков – 25 тысяч

Автор – Rony0601

Мама: видеоигры побуждают к насилию, не стоит в них играть.

Что я делаю в видеоиграх:

6 место – Все для игроков

Количество лайков – 32 тысячи

Автор – PressTurn

Xbox: потратьте 60 долларов один раз, а потом без проблем играйте в свои игры на текущем и следующем поколениях

PlayStation: наши игры для PS5 стоят 70 долларов, и мы взимаем плату за обновление с PS4 до PS5. Платите нам деньги.

5 место – А что же хуже?

Количество лайков – 44 тысячи

Автор – SkepticDrinker

Я: хочу Mortal Kombat!

Мама: это очень неприлично. Выбери спортивную игру.

Я:

4 место – Похоже на правду

Количество лайков – 52 тысячи

Автор – minev1128

Bethesda анонсирует The Elder Scrolls V: Skyrim 20th Anniversary Ultimate Mega Luxury Edition

Сыграйте в ту же игру, которую мы все любим...

На этот раз мы исправили все баги!

Шучу, но мы все-таки добавили в игру паддлбординг.

3 место – А сколько было разговоров

Количество лайков – 58 тысяч

Автор – sgarg17

2 место – Вряд ли так все работает

Количество лайков – 70 тысяч

Автор – hermanphi

20 лет назад:

– Наслаждайся, пока это продолжается, когда ты вырастешь, ты уже не сможешь получать удовольствие от видеоигр.

Наше время:

1 место – Нажмите кнопку "F", чтобы отдать дань уважения

Количество лайков – 130 тысяч

Автор – Jaryd_Giesen