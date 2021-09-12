На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: майбутнє Skyrim і "стародавні" храми в Tomb Raider

10 місце – Класика

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – TooHigh2Die420

– Я ненавиджу цю відеогру!

Зіграно часу: 15 днів, 21 година, 40 хвилин та 36 секунд

9 місце – Бюджетний косплей на Тора з God of War Ragnarok

Кількість вподобань – 8 тисяч

Автор – timmygdizzle

8 місце – Коли зайшов не туди

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – drifter_2020

Секретний фінальний бос

Я з першим рівнем, який просто досліджував

7 місце – Усе змінюється

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – deadgyaru

Мої персонажі, коли мені було 12 років:

Мої персонажі, коли мені було 20 років:

6 місце – Іронічно

Кількість вподобань – 37 тисяч

Автор – Pale_Drawing_6191

Найкраща гра за мотивами "Зоряних війн", яка вийшла ексклюзивно для Xbox…

...отримала ремейк, але ексклюзивно для PlayStation…

– Іронічно

5 місце – Саме так все й працює

Кількість вподобань – 46 тисяч

Автор – FearmyBeard21

4 місце – Тор, який підірвав мережу

Кількість вподобань – 73 тисячі

Автор – alphaDsony

Ми думали, що Тор буде таким:

Тор, якого ми отримали:

3 місце – І так завжди

Кількість вподобань – 94 тисячі

Автор – SrGrafo

– До біса League of Legends!

– Так! До біса їх!

– Зачекайте, а ви граєте в League of Legends?

– О так, щодня, мені дуже подобається ця гра.

2 місце – Час давати драпака

Кількість вподобань – 96 тисяч

Автор – WaferSignificant7246

1 місце – Мудрі слова

Кількість вподобань – 108 тисяч

Автор – alertsaucer5

Атрей: ця гра має гарний вигляд, я збираюся зробити передзамовлення.

Кратос: тихіше, хлопче! Нехай спершу вийдуть огляди, а купуй лише після релізу. Цифрові копії в них не закінчаться.