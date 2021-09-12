На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: майбутнє Skyrim і "стародавні" храми в Tomb Raider
10 місце – Класика
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – TooHigh2Die420
– Я ненавиджу цю відеогру!
Зіграно часу: 15 днів, 21 година, 40 хвилин та 36 секунд
9 місце – Бюджетний косплей на Тора з God of War Ragnarok
Кількість вподобань – 8 тисяч
Автор – timmygdizzle
8 місце – Коли зайшов не туди
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – drifter_2020
Секретний фінальний бос
Я з першим рівнем, який просто досліджував
7 місце – Усе змінюється
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – deadgyaru
Мої персонажі, коли мені було 12 років:
Мої персонажі, коли мені було 20 років:
6 місце – Іронічно
Кількість вподобань – 37 тисяч
Автор – Pale_Drawing_6191
Найкраща гра за мотивами "Зоряних війн", яка вийшла ексклюзивно для Xbox…
...отримала ремейк, але ексклюзивно для PlayStation…
– Іронічно
5 місце – Саме так все й працює
Кількість вподобань – 46 тисяч
Автор – FearmyBeard21
4 місце – Тор, який підірвав мережу
Кількість вподобань – 73 тисячі
Автор – alphaDsony
Ми думали, що Тор буде таким:
Тор, якого ми отримали:
3 місце – І так завжди
Кількість вподобань – 94 тисячі
Автор – SrGrafo
– До біса League of Legends!
– Так! До біса їх!
– Зачекайте, а ви граєте в League of Legends?
– О так, щодня, мені дуже подобається ця гра.
2 місце – Час давати драпака
Кількість вподобань – 96 тисяч
Автор – WaferSignificant7246
1 місце – Мудрі слова
Кількість вподобань – 108 тисяч
Автор – alertsaucer5
Атрей: ця гра має гарний вигляд, я збираюся зробити передзамовлення.
Кратос: тихіше, хлопче! Нехай спершу вийдуть огляди, а купуй лише після релізу. Цифрові копії в них не закінчаться.