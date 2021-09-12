На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: будущее Skyrim и "древние" храмы в Tomb Raider

10 место – Классика

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – TooHigh2Die420

– Я ненавижу эту видеоигру!

Сыграно времени: 15 дней, 21 час, 40 минут и 36 секунд

9 место – Бюджетный косплей на Тора с God of War Ragnarok

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – timmygdizzle

8 место – Когда зашел не туда

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – drifter_2020

Секретный финальный босс

Я с первым уровнем, который просто исследовал

7 место – Все меняется

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – deadgyaru

Мои персонажи, когда мне было 12 лет:

Мои персонажи, когда мне было 20 лет:

6 место – Иронично

Количество лайков – 37 тысяч

Автор – Pale_Drawing_6191

Лучшая игра по мотивам "Звездных войн", которая вышла эксклюзивно для Xbox...

...получила ремейк, но эксклюзивно для PlayStation...

– Иронично

5 место – Именно так все и работает

Количество лайков – 46 тысяч

Автор – FearmyBeard21

4 место – Тор, который подорвал сеть

Количество лайков – 73 тысячи

Автор – alphaDsony

Мы думали, что Тор будет таким:

Тор, которого мы получили:

3 место – И так всегда

Количество лайков – 94 тысячи

Автор – SrGrafo

– К черту League of Legends!

– Да! К черту их!

– Подождите, а вы играете в League of Legends?

– О да, ежедневно, мне очень нравится эта игра.

2 место – Время делать ноги

Количество лайков – 96 тысяч

Автор – WaferSignificant7246

1 место – Мудрые слова

Количество лайков – 108 тысяч

Автор – alertsaucer5

Атрей: эта игра выглядит хорошо, я собираюсь сделать предзаказ.

Кратос: тише, парень! Пусть сначала выйдут обзоры, а покупай только после релиза. Цифровые копии у них не закончатся.