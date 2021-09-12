На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: будущее Skyrim и "древние" храмы в Tomb Raider
10 место – Классика
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – TooHigh2Die420
– Я ненавижу эту видеоигру!
Сыграно времени: 15 дней, 21 час, 40 минут и 36 секунд
9 место – Бюджетный косплей на Тора с God of War Ragnarok
Количество лайков – 8 тысяч
Автор – timmygdizzle
8 место – Когда зашел не туда
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – drifter_2020
Секретный финальный босс
Я с первым уровнем, который просто исследовал
7 место – Все меняется
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – deadgyaru
Мои персонажи, когда мне было 12 лет:
Мои персонажи, когда мне было 20 лет:
6 место – Иронично
Количество лайков – 37 тысяч
Автор – Pale_Drawing_6191
Лучшая игра по мотивам "Звездных войн", которая вышла эксклюзивно для Xbox...
...получила ремейк, но эксклюзивно для PlayStation...
– Иронично
5 место – Именно так все и работает
Количество лайков – 46 тысяч
Автор – FearmyBeard21
4 место – Тор, который подорвал сеть
Количество лайков – 73 тысячи
Автор – alphaDsony
Мы думали, что Тор будет таким:
Тор, которого мы получили:
3 место – И так всегда
Количество лайков – 94 тысячи
Автор – SrGrafo
– К черту League of Legends!
– Да! К черту их!
– Подождите, а вы играете в League of Legends?
– О да, ежедневно, мне очень нравится эта игра.
2 место – Время делать ноги
Количество лайков – 96 тысяч
Автор – WaferSignificant7246
1 место – Мудрые слова
Количество лайков – 108 тысяч
Автор – alertsaucer5
Атрей: эта игра выглядит хорошо, я собираюсь сделать предзаказ.
Кратос: тише, парень! Пусть сначала выйдут обзоры, а покупай только после релиза. Цифровые копии у них не закончатся.