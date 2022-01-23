Найкращі геймерські меми за останній тиждень: пранк у God of War і типова гра в Among Us

Користувачі Reddit цього тижня створили чимало цікавих та оригінальних робіт. Вони згадали про відеогру Among Us, а також показали кумедний пранк з гри God of War.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: God of War на Xbox та еволюція ігор

10 місце – Модифікації для God of War

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – Ellmerz611

9 місце – Потрібно тікати

Кількість вподобань – 16 тисяч

Автор – OrcWithFork

Коли ти пообіцяв їй, що помиєш посуд. Але забув через те, що грав:

8 місце – Здається, Call of Duty поки ні

Кількість вподобань – 17 тисяч

Автор – moinimran6

Microsoft придбала Activision Blizzard

Call of Duty, Overwatch, Diablo, Spyro та Crash Bandicoot можуть стати ексклюзивами Xbox

7 місце – Це просто пранк

Кількість вподобань – 24 тисячі

Автор – GrandMasterSubZero

6 місце – Типова гра в Among Us

Кількість вподобань – 25 тисяч

Автор – TartineMyAxe

– Я не вмію брехати, хаха.

– Хаха, це добре.

– Ти ж говорив, що не вмієш брехати…

– Я збрехав.

5 місце – Нетиповий торговець

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – TheeNux

– Перстень робить свого власника невидимим!

– Справді? Можна я спробую?

– Бачите? Як я і рекламував! Він ваш всього за 20 тисяч золотих!

4 місце – Специфіка класу

Кількість вподобань – 52 тисячі

Автор – DocRyan88

Варвар: присягаюся, я помщусь за смерть свого брата!

Друїд: у тебе є мої вовки!

Амазонка: і мій лук!

Некромант: і твій брат!

3 місце – Великий хлопчик

Кількість вподобань – 58 тисяч

Автор – colmscomics

– Мамо! Мамо! Я щойно спіймав Онікса!!

– Вау, милий, це чудово!

– Онікс, виходить!

– Ні! Тільки не в будинку!

– Онікс!

2 місце – Еволюція ігор

Кількість вподобань – 128 тисяч

Автор – World_of_Warshipgirl

1 місце – Цікаве запитання

Кількість вподобань – 136 тисяч

Автор – SrGrafo

– Компанія Microsoft щойно придбала Activision Blizzard!

– Вау, це…

– Це добре?

– Чи це погано?

– Я не знаю, як до цього ставитися...