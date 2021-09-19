На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: мудрий Кратос та новий Тор, який підірвав мережу
10 місце – Знайомі обличчя
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – BioBoi2002
Чотири вершники геймерського болю
9 місце – Класика
Кількість вподобань – 16 тисяч
Автор – Ezrealight
– Ти можеш повірити, що ігри на PS5 настільки дорогі?
– Я знаю
– Б'юсь об заклад, що там є мікротранзакції
– Це неподобство
– То які ігри ти передзамовив?
– Усі
8 місце – І так завжди
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – High_Ping_Comics
Косметичні скіни у всіх відеоіграх:
Звичайний
Безплатний, який можна розблокувати правильним шляхом
Та сама модель, але з дикою графікою
Перший сезон
Спеціальна серія, яка обмежена в часі
Той, який ви дійсно хочете, коштує 20 доларів
7 місце – Такий він інтернет
Кількість вподобань – 28 тисяч
Автор – Dapper_Dildo
Коли дізнався, що "Правило 34" діє й на God of War
6 місце – Навіть емулятор не допоможе
Кількість вподобань – 36 тисяч
Автор – Ash_ktm
Коли побачив трейлер God of War: Ragnarok та зрозумів, що це ексклюзив PlayStation, у який ти не зможеш зіграти навіть на своєму PC за 3 тисячі доларів
5 місце – Бо це потрібно для комфортної гри
Кількість вподобань – 37 тисяч
Автор – Knowledgefirework
Чоловіки не організовані. Також чоловіки:
4 місце – Корисна механіка
Кількість вподобань – 40 тисяч
Автор – Nachiketaa
– Не стріляй, я нуб
– Ні… будь ласка
Погладити, погладити
3 місце – Коли вибрав всіх
Кількість вподобань – 45 тисяч
Автор – Yellyvi
– Добре, солдати
– До бою!
2 місце – Усі ігри про зомбі такі
Кількість вподобань – 112 тисяч
Автор – SrGrafo
– Ми повинні створити новий тип зомбі
– Як щодо товстого зомбі?
– Дуже-дуже товстий зомбі
– І коли ви стріляєте, він вибухає
– Дженкінс, ти чортів геній!
1 місце – Коли помилився дверима
Кількість вподобань – 123 тисячі
Автор – MachenSie