На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: мудрый Кратос и новый Тор, который подорвал сеть

10 место – Знакомые лица

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – BioBoi2002

Четыре всадника геймерской боли

9 место – Классика

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – Ezrealight

– Ты можешь поверить, что игры на PS5 настолько дорогие?

– Я знаю

– Держу пари, что там есть микротранзакции

– Это безобразие

– Так какие игры ты предзаказал?

– Все

8 место – И так всегда

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – High_Ping_Comics

Косметические скины во всех видеоиграх:

Обычный

Бесплатный, который можно разблокировать правильным путем

Та же модель, но с дикой графикой

Первый сезон

Специальная серия, ограниченная во времени

Тот, который вы действительно хотите, стоит 20 долларов

7 место – Такой он интернет

Количество лайков – 28 тысяч

Автор – Dapper_Dildo

Когда узнал, что "Правило 34" действует и на God of War

6 место – Даже эмулятор не поможет

Количество лайков – 36 тысяч

Автор – Ash_ktm

Когда увидел трейлер God of War: Ragnarok и понял, что это эксклюзив PlayStation, в который ты не сможешь сыграть даже на своем PC за 3 тысячи долларов

5 место – Потому что это нужно для комфортной игры

Количество лайков – 37 тысяч

Автор – Knowledgefirework

Мужчины не организованы. Также мужчины:

4 место – Полезная механика

Количество лайков – 40 тысяч

Автор – Nachiketaa

– Не стреляй, я нуб

– Нет… пожалуйста

Погладить, погладить

3 место – Когда выбрал всех

Количество лайков – 45 тысяч

Автор – Yellyvi

– Хорошо, солдаты

– К бою!

2 место – Все игры о зомби такие

Количество лайков – 112 тысяч

Автор – SrGrafo

– Мы должны создать новый тип зомби

– Как насчет толстого зомби?

– Очень-очень толстый зомби

– И когда вы стреляете, он взрывается

– Дженкинс, ты чертов гений!

1 место – Когда ошибся дверью

Количество лайков – 123 тысячи

Автор – MachenSie