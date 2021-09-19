Найкращі геймерські меми за останній тиждень: скіни у відеоіграх та брутальний Кратос

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня геймери показали, якими "різними" можуть бути скіни, а також поки вони не забули й про God of War: Ragnarok.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: мудрий Кратос та новий Тор, який підірвав мережу

10 місце – Знайомі обличчя

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – BioBoi2002

Чотири вершники геймерського болю

9 місце – Класика

Кількість вподобань – 16 тисяч

Автор – Ezrealight

– Ти можеш повірити, що ігри на PS5 настільки дорогі?

– Я знаю

– Б'юсь об заклад, що там є мікротранзакції

– Це неподобство

– То які ігри ти передзамовив?

– Усі

8 місце – І так завжди

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – High_Ping_Comics

Косметичні скіни у всіх відеоіграх:

Звичайний

Безплатний, який можна розблокувати правильним шляхом

Та сама модель, але з дикою графікою

Перший сезон

Спеціальна серія, яка обмежена в часі

Той, який ви дійсно хочете, коштує 20 доларів

7 місце – Такий він інтернет

Кількість вподобань – 28 тисяч

Автор – Dapper_Dildo

Коли дізнався, що "Правило 34" діє й на God of War

6 місце – Навіть емулятор не допоможе

Кількість вподобань – 36 тисяч

Автор – Ash_ktm

Коли побачив трейлер God of War: Ragnarok та зрозумів, що це ексклюзив PlayStation, у який ти не зможеш зіграти навіть на своєму PC за 3 тисячі доларів

5 місце – Бо це потрібно для комфортної гри

Кількість вподобань – 37 тисяч

Автор – Knowledgefirework

Чоловіки не організовані. Також чоловіки:

4 місце – Корисна механіка

Кількість вподобань – 40 тисяч

Автор – Nachiketaa

– Не стріляй, я нуб

– Ні… будь ласка

Погладити, погладити

3 місце – Коли вибрав всіх

Кількість вподобань – 45 тисяч

Автор – Yellyvi

– Добре, солдати

– До бою!

2 місце – Усі ігри про зомбі такі

Кількість вподобань – 112 тисяч

Автор – SrGrafo

– Ми повинні створити новий тип зомбі

– Як щодо товстого зомбі?

– Дуже-дуже товстий зомбі

– І коли ви стріляєте, він вибухає

– Дженкінс, ти чортів геній!

1 місце – Коли помилився дверима

Кількість вподобань – 123 тисячі

Автор – MachenSie