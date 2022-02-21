На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: баги в іграх і Red Dead Redemption 2 на старому PC

10 місце – Сучасний геймінг

Кількість вподобань – 2 тисячі

Автор – Febb3

Рекомендовані системні вимоги: Ryzen 9 5900X, 1080TI, 8gb Ram.

Відеогра:

9 місце – Страшний сон фанатів PlayStation

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – lothbrokkk

8 місце – Ти перший

Кількість вподобань – 6 тисяч

Автор – Mewiee

7 місце – Справжній хакер

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – Hoppy_Doodle

– Гей, можеш зламати цю відеогру?

Я замінюю ".exe" файл на кряк без компакт-диска, який завантажив із сумнівного сайту!

– Дідько, це спрацювало! Ти справжній хакер!

Геніальний хакер

6 місце – Для чого потрібні друзі

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – Not_SuperLeevi

5 місце – "Жорстокі" ігри

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – ListerineAfterOral

Мама: відеоігри призводять до насильства

Я, коли граю у відеоігри:

4 місце – Банки в іграх

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – lvl2frog

– А я можу здати деякі предмети на зберігання?

– Звичайно! Ми збережемо всі ваші речі, незалежно від їх розміру.

– Добре, чудово!

– Будьте обережні з мечем вічного вогню, він трохи гарячий.

3 місце – Що таке лінь

Кількість вподобань – 44 тисячі

Автор – DeBeard

2 місце – Розминка

Кількість вподобань – 106 тисяч

Автор – reflexmaster123

1 місце – Коли бракує гострих відчуттів

Кількість вподобань – 193 тисячі

Автор – OtterDeity

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