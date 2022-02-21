На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: баги в играх и Red Dead Redemption 2 на старом PC
10 место – Современный гейминг
Количество лайков – 2 тысячи
Автор – Febb3
Рекомендуемые системные требования: Ryzen 9 5900X, 1080TI, 8GB Ram.
Видеоигра:
9 место – Страшный сон фанатов PlayStation
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – lothbrokkk
8 место – Ты первый
Количество лайков – 6 тысяч
Автор – Mewiee
7 место – Настоящий хакер
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – Hoppy_Doodle
– Эй, можешь сломать эту видеоигру?
Я заменяю ".exe" файл на кряк без компакт-диска, который загрузил из сомнительного сайта!
– Черт, это сработало! Ты настоящий хакер!
Гениальный хакер
6 место – Для чего нужны друзья
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Not_SuperLeevi
5 место – "Жестокие" игры
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – ListerineAfterOral
Мама: видеоигры приводят к насилию
Я, когда играю в видеоигры:
4 место – Банки в играх
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – lvl2frog
– А я могу сдать некоторые предметы на хранение?
– Конечно! Мы сохраним все ваши вещи, независимо от их размера.
– Хорошо, здорово!
– Будьте осторожны с мечом вечного огня, он немного горячий.
3 место – Что такое лень
Количество лайков – 44 тысячи
Автор – DeBeard
2 место – Разминка
Количество лайков – 106 тысяч
Автор – reflexmaster123
1 место – Когда не хватает острых ощущений
Количество лайков – 193 тысячи
Автор – OtterDeity
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