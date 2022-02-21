Найкращі геймерські меми за останній тиждень: страшний сон фанатів PlayStation та лінь DICE
Джерело:Reddit
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо найкращі. Цього разу вони показали страшний сон всіх фанатів PlayStation, а також висміяли роботу DICE.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: баги в іграх і Red Dead Redemption 2 на старому PC
10 місце – Сучасний геймінг
Кількість вподобань – 2 тисячі
Автор – Febb3
Рекомендовані системні вимоги: Ryzen 9 5900X, 1080TI, 8gb Ram.
Відеогра:
9 місце – Страшний сон фанатів PlayStation
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – lothbrokkk
8 місце – Ти перший
Кількість вподобань – 6 тисяч
Автор – Mewiee
7 місце – Справжній хакер
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – Hoppy_Doodle
– Гей, можеш зламати цю відеогру?
Я замінюю ".exe" файл на кряк без компакт-диска, який завантажив із сумнівного сайту!
– Дідько, це спрацювало! Ти справжній хакер!
Геніальний хакер
6 місце – Для чого потрібні друзі
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Not_SuperLeevi
5 місце – "Жорстокі" ігри
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – ListerineAfterOral
Мама: відеоігри призводять до насильства
Я, коли граю у відеоігри:
4 місце – Банки в іграх
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – lvl2frog
– А я можу здати деякі предмети на зберігання?
– Звичайно! Ми збережемо всі ваші речі, незалежно від їх розміру.
– Добре, чудово!
– Будьте обережні з мечем вічного вогню, він трохи гарячий.
3 місце – Що таке лінь
Кількість вподобань – 44 тисячі
Автор – DeBeard
2 місце – Розминка
Кількість вподобань – 106 тисяч
Автор – reflexmaster123
1 місце – Коли бракує гострих відчуттів
Кількість вподобань – 193 тисячі
Автор – OtterDeity
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