Найкращі геймерські меми за останній тиждень: типи гравців у RPG та трюк з Far Cry 3

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент. Цього разу вони показали типи гравців у RPG, а також згадали про відеогру Far Cry 3.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: новий ворог Кратоса та відьмацький кодекс

10 місце – Іронічно

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Arihant-Guntiwar

Деякі старі скопійовані відеоігри – змініть це

О Боже мій, старі ігри були краще

9 місце – Саме так все і є

Кількість вподобань – 18 тисяч

Автор – JckRecher

Коли виставив вид від капота

8 місце – Оригінально

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – I_need_to_learn_more

Іди сюди

Не пролазь там

7 місце – Типи гравців у RPG

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – TryingTimesComics

Колекціонер: ось! Моя колекція! Усе високої якості.

Дружній: якщо ти хочеш битися зі мною, тобі доведеться здолати 132 представників моєї фракції. І 32 коханців.

Мисливець за скарбами:

– Ми можемо рухатися далі? Минуло 3 години…

– Я знаю, я можу досягти цього!!!

Психопат: Я піду одразу до короля демонів і здолаю його цією рибою та палицею

6 місце – Бандити, коли побачили протагоніста

Кількість вподобань – 24 тисячі

Автор – lvl2frog

– Нападімо на цього хлопця

– Ти хочеш атакувати хлопця із сяючим мечем і непробивним обладунком?

– Так

– Хлопця, який має такий вигляд, наче він заробляє на життя вбивством драконів?

– Так…

– Ні слова більше

5 місце – Флеш у світі покемонів

Кількість вподобань – 28 тисяч

Автор – PressTurn

4 місце – Мокра підлога – хороша графіка

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – ARandomDouchy

Хтось: у цієї відеогри некстген графіка!

Я: Справді? Покажи!

Хтось: добре, ось. Має приголомшливий вигляд!

3 місце – Актуально

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – ElVaNoS7

Нас обдурили, нам завдали удару в спину і, цілком можливо, ошукали.

2 місце – Ідеально

Кількість вподобань – 51 тисяча

Автор – denierCZ

1 місце – Потрібно більше червоних діжок

Кількість вподобань – 60 тисяч

Автор – Vesto241

Що роблять всі злодії з шутерів від першої особи після того, як розробили найкращу систему захисту для своєї бази: