Найкращі геймерські меми за останній тиждень: як змінилося Різдво та "гуманні" методи Бетмена
Джерело:24 канал
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо найкращі. Вони показали, як змінилося Різдво, а також згадали про "гуманні" методи Бетмена.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: юні фанати Call of Duty та відгуки в Steam
10 місце – Актуально
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – Slothity
– Швидше.
9 місце – Як змінилося Різдво
Кількість вподобань – 8 тисяч
Автор – colmscomics
Тоді:
– Сподіваюся, Тіммі сподобаються його нові санчата
Зараз:
– Необхідно дістати 12 мільярдів PS5!
8 місце – Підступний Варіо
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – HabitualTheater
7 місце – "Гуманні" методи
Кількість вподобань – 33 тисячі
Автор – SpectrisGames
Я ніколи нікого не вбиваю
Я просто кидаю їм леза в обличчя, поки вони не заспокояться
6 місце – "Оригінальна" обкладинка
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – Season_Of_Brad
5 місце – Небезпечний пиріг
Кількість вподобань – 43 тисячі
Автор – ql_Nik_lp
4 місце – Цікавий прогноз
Кількість вподобань – 59 тисяч
Автор – WebionWasTaken
– Як ви думаєте, чи залишатимуться популярними відеоігри?
– Ні, я не думаю, що ігри існуватимуть довго, тому що вони не є навчальними. Відеоігри – це просто захоплення, яке поступово зникне. Публіці завжди стає нудно, і вона знаходить щось інше. Просто почекайте і побачите.
3 місце – Межі мапи у Motocross Madness
Кількість вподобань – 66 тисяч
Автор – Left4DayZ1
2 місце – "Покращення"
Кількість вподобань – 86 тисяч
Автор – SrGrafo
– Я не грав у MMO з дитинства
– Цікаво, наскільки вони змінилися
– Ви не можете вбити червону річ, поки не ліквідуєте синю
– Ви не можете вбити фіолетову річ, поки не ліквідуєте червону
– Ви не можете вбити зелену річ, поки не ліквідуєте фіолетову
1 місце – Класика жанру
Кількість вподобань – 92 тисячі
Автор – SrGrafo
NPC дивиться, як я збираю сміття
Яке обміняю на його заощадження