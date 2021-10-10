Найкращі геймерські меми за останній тиждень: життя у Valheim та гра в PlayStation
Джерело:24 канал
Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Вони розповіли про головний недолік життя у Valheim, а також знайшли "геймерський слід" у популярному серіалі "Гра в кальмара".
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Це цікаво Щури, таргани, миші та ящірки: вийшов геймплейний трейлер незвичайної стратегії Ratten Reich
10 місце – Очевидний вибір
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – Skabreus
Я: не буду платити за цю сорочку 30 доларів
Також я:
9 місце – Зазвичай все навпаки
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – SorrowCloud
– Зараз перша година ночі, граймо, поки не програємо
– Тобто всю ніч?
8 місце – Класика
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – Gabriel711
Врятувати принцесу Піч
Зіграти в гольф і теніс, а також взяти участь у заїзді на картах, з хлопцем, який її викрав
7 місце – У відеоіграх все працює саме так
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – NonRock
– Докторе, я почуваюся недобре
– Перевірмо ваш показник здоров'я
– Вас повинна зцілити їжа, яку можна знайти на будь-якому смітнику
6 місце – Гра на перспективу
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – GerardFernandez
– Пфф, лише 15, ха-ха
Через дві хвилин
– Нііі
5 місце – Життя у Valheim
Кількість вподобань – 40 тисяч
Автор – Arcrave
– Життя тут, у Valheim, зазвичай досить хороше. Чесний день роботи, та чесний день відпочинку.
Звуки копит та скрип
– Зазвичай...
4 місце – Гра в PlayStation
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – TheLeener
Що бачать інші:
Що бачать геймери:
3 місце – Де мій...
Кількість вподобань – 55 тисяч
Автор – Jethro1100
– Де мій тато?
– Де моя дитина?
– Де моє повернення коштів?
2 місце – Усі знають цю місію
Кількість вподобань – 62 тисячі
Автор – GardenData61371
Я: намагаюся бути непомітним
Far Cry 3: запускає вибуховий дабстеп
Я: до біса
1 місце – Ще один хід...
Кількість вподобань – 97 тисяч
Автор – SrGrafo
– Хочеш зіграти в стратегію?
– Так, а як довго потрібно грати?
– Приблизно дві хвилини
– Або три з половиною години