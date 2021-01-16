Портал HLTV продовжує представлення двадцятки найкращих кіберспортсменів в дисципліні CS: GO. Хто зупинився за крок від топ-5 та посів місця з 10 по 6 – дізнайтесь у матеріалі.

HLTV оголосили другу п'ятірку з 10 найкращих гравців з CS: GO у 2020 році.

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10 місце

Флоріан "syrsoN" Ріше

Статистика syrsoN у 2020 році / зображення hltv.org

Саме Флоріан був статистично найкращим снайпером 2020 року, з 0,47 вбивств з AWP за раунд, що не тільки подарувало йому перше місце за цим показником, а залишило конкурентів далеко позаду. До того ж його середньорічний показник є найвищим за всю історію Топ-20, тим самим перевершивши показники Ніколая "Nico" Йенсена зразка 2013 року (0,45) та Ладіслава "GuardiaN⁠" Ковача за 2016-2018 роки (0,44). Снайпер BIG також був одним з найкращих у початкових поєдинках раундів, посівши 2 місце за кількістю перших вбивств за раунд (0,15) та 4 місце за показником виграних перших дуелей (61,4%).

Особливістю Флоріана беззаперечно є його гра зі снайперською гвинтівкою SSG 08 (в народі – cкаут). Це більш бюджетний варіант основної снайперки – AWP, проте з нею syrsoN почуває себе не менш впевнено та демонструє настільки шалений рівень володіння даною зброєю, що точно можна сказати, що у цьому аспекті він найкращий гравець у світі. Сам Ріше коментує це так:

Я взагалі не працюю над грою зі скаутом якось окремо, іноді я просто граю з ним для розваги в Deathmatch приблизно п'ять хвилин, але це все. Я також повинен визнати, що досить дивно, що я перейшов від ролі штатного ріфлера до штатного снайпера, але я відчуваю себе по-справжньому впевнено, граючи з AWP чи навіть SSG 08 у близьких дуелях, клатчах чи просто у пошуку першого у раунді вбивства.

9 місце

Пітер "dupreeh" Расмусcен

Статистика dupreeh у 2020 році / зображення hltv.org

Дивлячись на всі його зіграні 191 карту з усіх подій, що мають відношення до Топ-20, можна побачити, що dupreeh нічим особливо не виділявся з точки зору базової статистики, але все-таки усі його показники значно вище середнього.

Astralis майже ідеально грали на найбільших турнірах 2020 року і саме там Пітер демонстрував себе найкраще, вийшовши на 9 місце за загальним рейтингом гравця з показником у 1,12. Хоча йому й так не дісталося жодної нагороди MVP він вдовольнився 6 титулами EVP та був близьким ще до двох. Все це дозволило йому зайняти таке високе місце у списку, попри те, що його статистичні показники виглядали не такими разючими, як у деяких гравців у списку до нього.

8 місце

Джонатан "EliGE" Яблоновскі

Статистика EliGE у 2020 році / зображення hltv.org

EliGE був одним із найефективніших гравців 2020 року, посівши 4 місце за величиною шкоди за раунд (84,2 ADR), що допомогло йому зайняти 7 місце за кількістю вбивств за раунд (0,76), а також 12 місце за кількістю асистів за раунд (0,15). Джонатан також відзначився високою кількістю перших вбивств в раунді (0,14 за раунд, 9 місце) та високим показником мультикілів (19,3% раундів, 6 місце), що дало йому змогу посісти 4 місце за рейтингом загального впливу з неймовірним показником у 1,28.

23-річний юнак став шостим найкращим гравцем за рейтингом (1,16) на великих подіях протягом року, продемонструвавши стабільність, добре виступаючи майже на кожному визначному заході, в якому брав участь. Проте навіть за таких дивовижних результатів Яблоновскі дещо невдоволений власною формою:

Я думаю, що мені не вдалося грати на піку мого потенціалу у 2020 через відсутність можливості грати на всіх змаганнях найвищого рівня (через пандемію). Я той тип гравця, який розкривається на важливих змаганнях і я хочу відчувати тиск і відчувати, що матчі мають значення, тому я думаю, що цього року я лише тінь від своєї форми року минулого.

7 місце

Робін "ropz" Коль

Статистика ropz у 2020 році / зображення hltv.org

Робін особливо відзначився у питаннях ліквідації противників, посівши 4 місце за кількістю вбивств (0,78), здійснюючи мультикіли у 19,8% раундів і дуже часто, не залишаючи ворогам й шансу, поцілюючи їм одразу в голову (0,41 хедшотів за раунд, 3 місце).

Попри те, що його команда мала дуже нестабільні результати, ropz залишався стабільним виконавцем, отримавши рейтинг нижче 1.00 лише на своєму останньому турнірі, в усіх інших же випадках для своєї команди він був гравцем на якого слід рівнятись на кожному рівні.

6 місце

Бенджамін "blameF" Бремер

Статистика blameF у 2020 році / зображення hltv.org

Бенджамін показав неймовірно високий рівень у 2020 році, закінчивши 9 з 11 найбільших турнірів з найменшим рейтингом у 1,19, в 7 з яких він був відзначений званням EVP. Протягом року він накопичив разючі статистичні показники, серед яких найбільш помітними були 82,3 ADR (5 місце), 73,7% KAST (6 місце) та 0,59 DPR (5 місце).

Його здатність залишатися в живих також пов'язана з його незаперечним талантом гри у клатчах, оскільки минулого року він виграв 71 ситуацію наодинці проти одного чи кількох гравців (6 місце). Загалом blameF показав себе значно вище середнього майже в кожній категорії, що зробило його одним з найбільш універсальних гравців 2020 року.

Я справді задоволений 2020 роком, це був чудовий рік. Я думаю, що досягнення першої п’ятірки в командному заліку було головним моментом, я відчував, що був частиною чогось, що працювало дуже добре, і коли у нас з'явилася звичка вважати себе фаворитом, коли ми грали проти найкращих команд, я дуже цим пишався. Я ніколи раніше не працював так важко, як у 2020 році, і я відчуваю, що це дало свої результати, – з коментаря для hltv.org