Портал HLTV продовжує представлення двадцятки найкращих кіберспортсменів в дисципліні CS: GO. Хто посів місця з 15 по 11 – дізнайтесь у матеріалі.

HLTV оголосили наступну п'ятірку найкращих гравців з CS: GO у 2020 році.

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15 місце

Людвіг "Brollan" Бролін

Статистика Brollan у 2020 році / зображення hltv.org

Величезний вплив на гру команди та відмінні виступи Людвіга проти найкращих команд, а також у плей-офф великих турнірів подарували йому 15 місце у списку найкращих гравців 2020 року.

Багато людей сприймають мене як "зіркового гравця", але дуже багато залежить від моїх товаришів по команді, які створюють для мене найкращі ситуації. Вони довіряють тому, що я хочу зробити, тому, якщо я прошу будь-яку підтримку, вони завжди готові надати мені її, – з коментаря для hltv.org

18-річний хлопець відзначився хорошою роботою на початку раундів, зробивши 0,12 перших вбивств за раунд (14 місце за показником), а також здійснив мультикіли в 18,6% із зіграних раундів (9 місце), що допомогло йому отримати загальний рейтинг впливу в 1,18 (11 місце). Людвіг також вразив показниками вбивств за раунд – 0,74 фрагів за раунд (10 місце) та шкоди за раунд – 78,4 за раунд (17 місце).

14 місце

Юрій "yuurih" Сантуш

Статистика yuurih у 2020 році / зображення hltv.org

yuurih вписав своє ім'я в рейтинг топ-20 HLTV як один з найкращих фрагерів у світі, маючи в середньому 0,75 вбивств за раунд (8 місце за показником). Він також був одним з найбільш стабільних гравців, маючи високий рівень раундів без смертей KAST 73,7% і 88,6% карт зіграних з рейтингом вище 0,85 – результат, який у 2020 році перевершили лише три гравці: Матьє "ZywOo⁠" Ербо, Олександр "s1mple" Костильєв та Ніколай "device" Reedtz.

Мої цілі на 2021 рік – знову потрапити в топ-20, вийти у плей-офф Major і вважатись одним із кандидатів на перемогу в ньому, – з коментаря для hltv.org

13 місце

Неманья "huNter" Ковач

Статистика huNter у 2020 році / зображення hltv.org

У своєму першому потраплянні в цей рейтинг 25-річний юнак виділився своєю величезною вогневою міццю, адже завдав ворогам значної шкоди – 81,2 ADR (7 місце) та 0,73 вбивств за раунд (13 місце), а також здійснення мультикілів у 18,8% раундів (8 місце), що допомогло боснійцеві отримати загальний рейтинг впливу в 1,18 (12 місце).

ADR – (average damage per round) – середня шкода нанесена гравцем за раунд.

Одним з головних факторів, які дозволили йому обігнати попередників у рейтингу, стала низка успішних виступів на великих турнірах на початку року.

Моє єдине бажання – знову почати грати на LAN турнірах, а моя мета – бути якомога кращим і допомогти команді досягти цілей, які ми поставили разом, – з коментаря для hltv.org

12 місце

Мартін "stavn" Лунд

Статистика stavn у 2020 році / зображення hltv.org

Мартін посів 10 місце за величиною нанесеної в раундах шкоди з 80,4 ADR, був надійним фрагером для своєї команди з 0,72 вбивств за раунд (18 місце) і мав показник KAST 72,1%, що значно вище середнього та на додачу до всього відмітився рейтингом впливу в 1,11, що зробило данця одним з найпомітніших гравців на великих турнірах 2020 року.

Що ще важливіше, він активізовувався і показував неймовірну гру, коли це мало найбільше значення для команди. Хоча Мартін і не отримав ніяких нагород MVP, проте його внесок у перемоги команди на турнірах ESL One Cologne та Dream Hack Open Fall не можна недооцінювати.

Моя мета на 2021 рік – вдосконалюватись. Так буде завжди. Адже завжди знайдеться місце для вдосконалення. І в житті, і, звичайно, в CS: GO, – з коментаря для hltv.org

11 місце

Еміль "Magisk" Рейф

Статистика Magisk у 2020 році / зображення hltv.org

На перший погляд здається, що показники Еміля мало чим виділяються, оскільки він посів високі позиції лише в декількох "підтримуючих" категоріях. Тоді як у нього найнижча (хоча все ще вище середнього) середня кількість убивств за раунд у топ-20 – 0,69 фрагів за раунд.

Однак варто зазначити, що Astralis майже ідеально грали на найбільших турнірах 2020 року. І в цьому є безумовна заслуга Еміля Рейфа, що закінчив 8 із 11 великих турнірів з рейтингом, рівним або вищим за 1,10, а на шести з них отримав звання EVP. Але для того, щоб пробитися в топ-10, йому потрібно було б бути більш майстерним у кількох аспектах, враховуючи, що його найкращих ігор було недостатньо, щоб отримати MVP у будь-якому турнірі.

Мої цілі на 2021 рік – повернутися до колишньої форми та показати, що я все ще можу підтримувати високий рівень індивідуальних результатів. Не буде брехнею сказати, що 2020 рік був трохи провальним щодо моїх індивідуальних показників, але, очевидно, це також пов’язано з тим, що я на деякий період взяв на себе роль IGL. Але виступи команди для мене завжди є пріоритетом, – з коментаря для hltv.org

IGL – (in game leader) – капітан команди, фактично найважливіша роль у Counter-Strike.