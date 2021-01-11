Портал HLTV продолжает представление двадцатки лучших киберспортсменов в дисциплине CS: GO. Кто занял места с 15 по 11 – узнайте в материале.

HLTV объявили следующую пятерку лучших игроков в CS: GO в 2020 году.

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15 место

Людвиг "Brollan" Бролин

Статистика Brollan в 2020 году / изображение hltv.org

Огромное влияние на игру команды и отличные выступления Людвига против лучших команд, а также в плей-офф крупных турниров подарили ему 15 место в списке лучших игроков 2020 года.

Многие люди воспринимают меня как "звездного игрока", но очень многое зависит от моих товарищей по команде, которые создают для меня лучшие ситуации. Они доверяют тому, что я хочу сделать поэтому если я прошу любую поддержку, они всегда готовы предоставить мне ее, – из комментария для hltv.org

18-летний парень отличился хорошей работой в начале раундов, сделав 0,12 первых убийств за раунд (14 место по показателю), а также совершил мультикилы в 18,6% из сыгранных раундов (9 место), что помогло ему получить общий рейтинг влияния в 1,18 (11 место). Людвиг также поразил показателями убийств за раунд – 0,74 фрагов за раунд (10 место) и урона за раунд – 78,4 за раунд (17 место).

14 место

Юрий "yuurih" Сантуш

Статистика yuurih в 2020 году / изображение hltv.org

yuurih вписал свое имя в рейтинг топ-20 HLTV как один из лучших фрагеров в мире, имея в среднем 0,75 убийств за раунд (8 место по показателю). Он также был одним из самых стабильных игроков, имея высокий уровень раундов без смертей KAST 73,7% и 88,6% карт сыгранных с рейтингом выше 0,85 – результат, который в 2020 году превзошли только три игрока: Матье "ZywOo⁠" Эрбо, Александр "s1mple" Костильев и Николай "device" Reedtz.

Мои цели на 2021 – снова попасть в топ-20, выйти в плей-офф Major и считаться одним из кандидатов на победу в нем, – из комментария для hltv.org

13 место

Неманья "huNter" Ковач

Статистика huNter в 2020 году / изображение hltv.org

В своем первом попадании в этот рейтинг 25-летний юноша выделился своей огромной огневой мощью, ведь нанес врагам значительный ущерб – 81,2 ADR (7 место) и 0,73 убийств за раунд (13 место), а также осуществил мультикиллы в 18 8% раундов (8 место), что помогло боснийцу получить общий рейтинг влияния в 1,18 (12 место).

ADR – (average damage per round) – средний урон нанесенный игроком за раунд.

Одним из главных факторов, которые позволили ему обогнать предшественников в рейтинге, стал ряд успешных выступлений на крупных турнирах в начале года.

Мое единственное желание – снова начать играть на LAN турнирах, а моя цель – быть как можно лучше и помочь команде достичь целей, которые мы поставили вместе, – из комментария для hltv.org

12 место

Мартин "stavn" Лунд

Статистика stavn в 2020 году / изображение hltv.org

Мартин занял 10 место по величине нанесенного в раундах урона с 80,4 ADR, был надежным фрагером для своей команды с 0,72 убийств за раунд (18 место) и имел показатель KAST 72,1%, что значительно выше среднего и в дополнение ко всему отметился рейтингом влияния в 1,11, что сделало датчанина одним из самых заметных игроков на крупных турнирах 2020 года.

Что еще важнее, он активизировался и показывал невероятную игру, когда это имело наибольшее значение для команды. Хотя Мартин и не получил никаких наград MVP, однако его вклад в победы команды на турнирах ESL One Cologne и Dream Hack Open Fall нельзя недооценивать.

Моя цель на 2021 – совершенствоваться. Так будет всегда. Ведь всегда найдется место для совершенствования. И в жизни, и, конечно, в CS: GO, – из комментария для hltv.org

11 место

Эмиль "Magisk" Рейф

Статистика Magisk в 2020 году / изображение hltv.org

На первый взгляд кажется, что показатели Эмиля мало чем выделяются, поскольку он занял высокие позиции лишь в нескольких "поддерживающих" категориях. Тогда как у него самое низкое (хотя все еще выше среднего) среднее количество убийств за раунд в топ-20 – 0,69 фрагов за раунд.

Однако стоит отметить, что Astralis почти идеально играли на крупнейших турнирах 2020 года. И в этом есть безусловная заслуга Эмиля Рейфа, который закончил 8 из 11 крупных турниров с рейтингом, равным или выше 1,10, а на шести из них получил звание EVP. Но для того, чтобы пробиться в топ-10, ему нужно было быть более искусным в нескольких аспектах, учитывая, что его лучших игр было недостаточно, чтобы получить MVP на любом турнире.

Мои цели на 2021 – вернуться к прежней форме и показать, что я все еще могу поддерживать высокий уровень индивидуальных результатов. Не будет ложью сказать, что 2020 год был немного провальным для меня с точки зрения индивидуальных показателей, но, очевидно, это также связано с тем, что я на некоторый период взял на себя роль IGL. Но выступление команды для меня всегда является приоритетом, – из комментария для hltv.org

IGL – (in game leader) – капитан команды, фактически важнейшая роль в Counter-Strike.