Киберспортивный портал HLTV традиционно начал представление двадцатки лучших киберспортсменов в дисциплине CS: GO. Кто занял места с 20 по 16 – узнайте в материале.

Не нарушая традиций, HLTV публикует по одному игроку рейтинга каждый день начиная с 1 января, так что имя лучшего киберспортсмена 2020 году в CS: GO станет известно только 20 января. Пока же предлагаем ознакомиться с игроками, занявшими места с 20 по 16.

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20 место

Винсент "Brehze" Кайонте

Статистика Brehze в 2020 году / изображение hltv.org

Несмотря на то, что в прошлом году Винсент занял гораздо более высокую ступеньку в общем рейтинге (8 место), его нынешние выступления кажутся такими же поразительными как и прошлогодние, ведь он снова один из лучших "фрагеров" (0,76 убийств за раунд, 6 место по показателю) к тому же стал единоличным лидером в разменах (0,17 за раунд) и имеет одно из самых высоких КД – 1,15 (9 место). Кроме этого, еще одним из его определяющих качеств является стабильность, ведь на 73% сыгранных карт его КД превышало 1,00 (8 место).

"Я чувствовал, что в этом году мой индивидуальный уровень все еще был достаточно хорошим, просто обидно, что мы не могли чаще играть против лучших команд ", – из комментария для hltv.org

Крупнейшим фактором, помешавшим Brehze занять место в рейтинге повыше, является то, что из-за пандемии он участвовал преимущественно в североамериканских мероприятиях. И хотя там он был одним из лучших, отсутствие выступлений на самых престижных событиях в Европе не позволило ему расположиться выше.

19 место

Джастин "jks" Сэвэдж

Статистика jks в 2020 году / изображение hltv.org

Джастин второй раз подряд оказался в топ-20 HLTV (15 место в прошлом году) как один из лучших игроков Северной Америки. Продемонстрировав стабильность в течение сезона, он отличился классной игрой в ситуациях, когда оставался наедине против одного или нескольких противников, выиграв 64 подобных раундов (10 место). В среднем в 2020 году jks выиграл 0,51 клатчей за карту (1 место).

"Мне кажется, я лучший в клатчах, конечно, только когда чувствую себя уверенно и комфортно. Я всегда настроен на то, чтобы выиграть раунд, и, видимо, поэтому имею такой большой успех в этом ", – из комментария для hltv.org

Причиной низкого места в общем рейтинге также стало отсутствие стабильных выступлений против лучших коллективов, однако среднее КД 1,13 на 20 картах, сыгранных против топ-5 команд позволили ему обойти Brehze в рейтинге.

18 место

Кайке "KSCERATO" Керато

Статистика KSCERATO в 2020 году / изображение hltv.org

KSCERATO стал 11-м игроком по КД в 2020 году (1,15), а также имел КД выше 1,08 в 10 из 11 выдающихся матчей, в которых принимал участие. К тому же закончил 88% сыгранных карт с рейтингом КД выше 0,85 (4 место), что значит, что у него почти никогда не было плохой карты.

Он также занял первое место в мире по уровню раундов без смертей в 2020 году (75,3% KAST). Это достижение позволило ему стать одним из самых трудно убиваемых игроков всех времен, с показателем лишь в 0,58 смертей за раунд (3 место).

17 место

Фредди "KRIMZ" Йоханссон

Статистика KRIMZ в 2020 году / изображение hltv.org

KRIMZ второй раз подряд оказывается на 17 строчке рейтинга, после того, как в 2020 году он выступил немного лучше среднего почти во всех категориях. Имея 0,70 убийств за раунд, 0,64 смертей за раунд, 71,9% KAST и 77,3 ADR, он в основном получил эту статистику, играя хорошо в наиболее конкурентных соревнованиях года.

"Я не представляю, как попал в этот список в этом году, но, видимо, я сделал что-то правильно ", – из комментария для hltv.org

16 место

Энрике "HEN1" Телеш

Статистика HEN1 в 2020 году / изображение hltv.org

Как и его товарищ по команде Кайке "KSCERATO" Керато, который занял 18 место в списке 20 лучших игроков этого года, HEN1 был игроком, с которым следует считаться, постоянно показывая высокие результаты в течение 2020 года и закончив сезон с десятым самым высоким КД (1.15).

HEN1 также занял восьмое место среди игроков с самым высоким процентом карт с КД 1,15+ (52,5%), 15 место по количеству убийств с AWP за раунд (0,28) и второе место по уровню раундов без смертей, с показателем KAST в 75,1%. Это позволило ему стать самым трудно убиваемым игроком всех времен, обогнав xyp9x (образца 2018) и того же KSCERATO, с показателем в 0,576 смертей за раунд. К тому же 73 выигранных раундов в одиночестве против одного или нескольких противников (5 место), подарили ему 2 место в рейтинге лучших клатчеров 2020 года.